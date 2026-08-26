پیشنهاد سمتهای رسمی به مظلوم عبدی و الهام احمد در ساختار دولت سوریه
به گزارش کردپرس، سه منبع آگاه درباره جزئیات دیدارهای هیئت مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه با مقامهای دولت موقت سوریه در دمشق، در گفتوگو با شبکه روداو اعلام کردند که در جریان این مذاکرات، برای «مظلوم عبدی» و «الهام احمد» دو سمت در ساختار سیاسی سوریه پیشنهاد شده است.
بر اساس این اطلاعات، پیشنهاد شده «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بهعنوان مشاور «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه منصوب شود و برای «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان، نیز عضویت در کمیته روابط خارجی پارلمان سوریه پیشنهاد شده است.
این پیشنهادها تاکنون از سوی دولت موقت سوریه، مظلوم عبدی یا الهام احمد بهصورت رسمی تأیید نشده است و مشخص نیست این دو چهره ارشد مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه با پذیرش سمتهای پیشنهادی موافقت خواهند کرد یا خیر.
هیئتی متشکل از مظلوم عبدی، الهام احمد و شماری دیگر از مسئولان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه برای دیدار با مقامهای ارشد دولت موقت سوریه در دمشق حضور دارد. موضوعات مرتبط با روند ادغام ساختارهای نظامی و اداری، جایگاه کُردها در سوریه و آینده روابط میان دمشق و مناطق تحت مدیریت خودگردان از محورهای اصلی این مذاکرات عنوان شده است. اختلاف بر سر جایگاه زبان کردی یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در مذاکرات، مسئله آموزش به زبان کُردی و جایگاه این زبان در ساختار قانونی سوریه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، هیئت مدیریت خودگردان خواستار افزایش سهم آموزش به زبان کُردی در مدارس مناطق کُردنشین شده است.
همچنین در مذاکرات بر ضرورت بهرسمیتشناختن زبان کُردی بهعنوان یک زبان رسمی در قانون اساسی سوریه تأکید شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست دو طرف درباره این مطالبات به توافق نهایی دست یافتهاند یا خیر. دمشق پیشتر بر ضرورت اختصاص بخش بیشتری از برنامه آموزشی مدارس به زبان عربی تأکید کرده بود.
توافق ۲۹ مارس و روند ادغام مظلوم عبدی پیشتر در گفتوگویی با شبکه روداو درباره توافق ۲۹ مارس گفته بود که حتی اگر این توافق بهطور کامل مطابق خواستههای کُردها نباشد، میتواند جایگاهی برای کُردها در داخل دولت موقت سوریه ایجاد کند و او و نیروهایش تلاش خواهند کرد این توافق به نتیجه برسد. توافق ۲۹ مارس پس از درگیریهایی میان نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه به دست آمد و بر توقف درگیریها و آغاز روندی برای ادغام ساختارهای نظامی و اداری دو طرف متمرکز بود. این توافق در چارچوب تفاهمی گستردهتر برای تعیین آینده نیروهای نظامی و نهادهای اداری مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان و نحوه ادغام آنها در ساختار دولت موقت سوریه شکل گرفت.
«مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه و از چهرههای اصلی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه است. الهام احمد نیز رئیس مشترک دایره روابط خارجی این مدیریت و از چهرههای اصلی مذاکرات با دمشق درباره آینده سیاسی و اداری مناطق کُردنشین سوریه به شمار میرود.
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