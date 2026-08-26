کشف ۴۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کردستان/۶۶ خرده فروش و توزیع کننده دستگیر شدند

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی کردستان از کشف ۴۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۶۶ خرده فروش و توزیع کننده در جریان اجرای طرح چهارروزه مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این طرح به خبرنگاران، گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مقابله با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر و با پاکسازی ۷۲ محله در سطح استان کردستان به مدت چهار روز اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری انتظامی شهرستان ها در جریان اجرای این طرح موفق به کشف ۴۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در این عملیات، ۶۶ نفر از خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

سردار الهی با اشاره به جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یکی دیگر از اولویت های این طرح، گفت: در این راستا نیز ۳۱ نفر از معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر و برای نگهداری و درمان به مراکز مربوطه منتقل شدند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ بنیان خانواده، تامین امنیت و ارتقای سلامت مردم از اولویت های اصلی پلیس است، بیان کرد: پلیس در چارچوب قانون با هرگونه هنجارشکنی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.