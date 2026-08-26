خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای 4شهریور خبرگزاری کردپرس خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۲:۳۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای 4شهریور خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای4شهریور منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. مأموریت اس دی اف بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل به پایان رسید«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF اعلام کرد که با توافق با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و تکمیل روند ادغام نیروهای SDF در تیپهای ارتش سوریه، مأموریت این نیروها بهعنوان یک نیروی نظامی مستقل به پایان رسیده است؛ عبدی همچنین بر آغاز مرحلهای جدید با محوریت صلح، ثبات و بازسازی سوریه تأکید کرد. ترکیه باید با قامشلو و کوبانی نیز گفتوگو کند«تونجر بکرخان» رئیس مشترک دم پارتی، راهحل بحران سوریه را تدوین قانون اساسی غیرمتمرکز و کثرتگرا دانست و از ترکیه خواست ضمن کنارگذاشتن سیاست حذف کردهای سوریه، علاوه بر دمشق با مقامهای قامشلو و کوبانی نیز وارد گفتوگو شود. دیدار مظلوم عبدی و الهام احمد با احمد الشرع؛ ادغام اس دی اف و حقوق کُردها محور مذاکرات دمشق«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF و «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه در دمشق دیدار کردند؛ دیداری که موضوع ادغام SDF در ارتش سوریه، تضمین جایگاه زبان کُردی در نظام آموزشی، یکپارچهسازی نهادهای اداری و قضایی و آینده سیاسی کُردها از مهمترین محورهای آن عنوان شده است. مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی سنندج میزبان رقابتهای لیگ کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشور خبر بعدی فایق زیدان و قالیباف بر مخالفت با مداخله خارجی در منطقه تأکید کردند
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