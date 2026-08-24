دیدار مظلوم عبدی و الهام احمد با اسعد الشیبانی در دمشق

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF و «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان در دمشق با وزیر خارجه دولت موقت سوریه دیدار کردند؛ در این دیدار درباره تحولات سیاسی سوریه و تکمیل پرونده‌های مرتبط با توافق ۲۹ ژانویه گفت‌وگو شد.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان امروز در دمشق با «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه دیدار کردند تا درباره مسائل سیاسی سوریه و روند تکمیل پرونده‌های مرتبط با توافق ۲۹ ژانویه گفت‌وگو کنند.

بر اساس اطلاعاتی که منابع ویژه به خبرگزاری هاوار ارائه کرده‌اند، مظلوم عبدی و الهام احمد در جریان سفر خود به دمشق با اسعد الشیبانی دیدار کردند.

گزارش‌ها حاکی است که وضعیت سیاسی سوریه و تکمیل پرونده‌های مرتبط با توافق ۲۹ ژانویه از محورهای اصلی این دیدار بوده است.

پس از پایان این دیدار، هر سه طرف همچنان در دمشق حضور دارند و انتظار می‌رود رایزنی‌ها درباره مسائل مورد اختلاف و روند اجرای توافق‌های پیشین ادامه پیدا کند.