خبر نویسنده: 3249 ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۹:۲۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دیدار مظلوم عبدی و الهام احمد با اسعد الشیبانی در دمشق
سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF و «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان در دمشق با وزیر خارجه دولت موقت سوریه دیدار کردند؛ در این دیدار درباره تحولات سیاسی سوریه و تکمیل پروندههای مرتبط با توافق ۲۹ ژانویه گفتوگو شد.
به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان امروز در دمشق با «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه دیدار کردند تا درباره مسائل سیاسی سوریه و روند تکمیل پروندههای مرتبط با توافق ۲۹ ژانویه گفتوگو کنند.
بر اساس اطلاعاتی که منابع ویژه به خبرگزاری هاوار ارائه کردهاند، مظلوم عبدی و الهام احمد در جریان سفر خود به دمشق با اسعد الشیبانی دیدار کردند.
گزارشها حاکی است که وضعیت سیاسی سوریه و تکمیل پروندههای مرتبط با توافق ۲۹ ژانویه از محورهای اصلی این دیدار بوده است.
پس از پایان این دیدار، هر سه طرف همچنان در دمشق حضور دارند و انتظار میرود رایزنیها درباره مسائل مورد اختلاف و روند اجرای توافقهای پیشین ادامه پیدا کند.
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