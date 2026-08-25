تجلیل از فعالان حوزه صنایع کوچک در کرمانشاه

خبر نویسنده: بهزاد خالوندی ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۲۰:۰۰ زمان مطالعه: 4 دقیقه ★ — ( ۰ )

سرویس کرمانشاه _ همزمان با روز ملی حمایت از صنایع کوچک، در مراسم تجلیل در شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه از دو مشاور فعال و یک دانشجوی کارشناسی ارشد تقدیر شد.

به گزارش کردپرس، در این مراسم، مدیرعامل و معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، مشاوران حوزه صنایع کوچک بر ضرورت تقویت صنایع کوچک، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، استفاده از ظرفیت مشاوران و حرکت به سمت رویکردهای نوین در مدیریت شهرک‌های صنعتی تأکید کردند.

تأکید بر تغییر رویکرد در حمایت از صنایع کوچک

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه در این مراسم با تبریک روز ملی حمایت از صنایع کوچک، این حوزه را از مهم‌ترین مأموریت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به آن تأکید کرد.

علی ملکشاهی اظهار کرد: از نخستین روز حضور در شرکت شهرک‌های صنعتی استان، حمایت از صنایع کوچک را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مورد تأکید قرار داده‌ام و تلاش کرده‌ام این نگاه در عملکرد مجموعه نیز نمود داشته باشد.

وی با قدردانی از مشاوران حوزه صنایع کوچک گفت: ظرفیت مشاوران فعال در این حوزه می‌تواند در توسعه صنایع کوچک، شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و اجرای برنامه‌های جدید مورد استفاده بیشتری قرار گیرد.

ملکشاهی با اشاره به تجربه استان‌های مختلف در حوزه خوشه‌های صنعتی، بر ضرورت تقویت این بخش در کرمانشاه تأکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم در سال آینده یکی از خوشه‌های صنعتی استان در سطح کشور به عنوان خوشه برتر معرفی شود.

وی همچنین بر ضرورت حرکت به سمت شهرک‌های صنعتی هوشمند تأکید کرد و گفت: در نیمه دوم سال باید مطالعات و اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام شود و مشاوران نیز تحقیقات اولیه را در دستور کار قرار دهند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه تصریح کرد: رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید به سمت درآمدهای پایدار، روش‌های نوین و تغییر در شکل و شمایل فعالیت شرکت شهرک‌های صنعتی حرکت کنیم.

وی همچنین از حمایت از صنایع کوچک در روند پرداخت مطالبات خبر داد و گفت: با وجود حجم بالای مطالبات پیمانکاران و تعهدات مالی، در کارگروه مربوطه تأکید کرده‌ام که پرداخت‌های مرتبط با صنایع کوچک در اولویت قرار گیرد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه با اشاره به اولویت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در زمینه توسعه صنایع کوچک، اظهار کرد: حمایت از صنایع کوچک و فراهم کردن زمینه توسعه این واحدها از اولویت‌های اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی است و در استان کرمانشاه نیز این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

علیرضا محمدی با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه از حوزه صنایع کوچک افزود: در حال حاضر چند مشاور فعال و نیمه‌فعال در این حوزه با شرکت همکاری دارند که از میان مشاوران فعال، «رئوف کویلی» و «احسان داهی» از جمله فعال‌ترین مشاوران هستند.

وی ادامه داد: این مشاوران طی سال‌های گذشته در حوزه‌هایی همچون فن‌بازار، عاملیت توسعه، برگزاری دوره‌های آموزشی، فناوری و ارائه خدمات تخصصی به صنایع کوچک در کنار شرکت شهرک‌های صنعتی استان فعالیت کرده‌اند و نقش مهمی در اجرای برنامه‌های این حوزه داشته‌اند.

محمدی با اشاره به تقدیر از مشاوران حوزه صنایع کوچک گفت: این برنامه برای نخستین‌بار در شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه برگزار می‌شود و هدف از آن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مشاورانی است که در کنار مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی برای توسعه صنایع کوچک فعالیت می‌کنند.

وی همچنین توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی دیگر از اهداف شرکت شهرک‌های صنعتی استان عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت مسائل و نیازهای واقعی صنایع کوچک می‌تواند به تقویت این ارتباط کمک کند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه افزود: در همین راستا از یکی از دانشجویان توانمند مقطع کارشناسی ارشد که پایان‌نامه خود را در ارتباط با شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک انجام داده و با نمره عالی فارغ‌التحصیل شده است، در این مراسم تقدیر شد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از رئوف کویلی، احسان داهی و دانشجوی کارشناسی ارشد فعال در حوزه مطالعات صنایع کوچک به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های آنان در زمینه توسعه صنایع کوچک، ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه خدمات تخصصی به واحدهای صنعتی استان تجلیل شد.