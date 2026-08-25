خبر نویسنده: عرفان کرمی ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۲۰:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — ( ۰ )

همزمان با آغاز هفته دولت، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، با سفر به استان کردستان، ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دانش‌بنیان این استان را بررسی کرد. در این سفر، افشین ضمن بازدید از مراکز علمی و فناور، با نخبگان و مسئولان استان دیدار و درباره راهکارهای تقویت زیست‌بوم نوآوری و حمایت از ظرفیت‌های دانش‌بنیان کردستان گفت‌وگو کرد.