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انفجار در شهر تدمر سوریه یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۹:۴۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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انفجار در شهر تدمر سوریه یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت

سرویس سوریه - بر اثر انفجار یک بمب در شهر تدمر (پالمیرا) در استان حمص سوریه، یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. مقام‌های سوری اعلام کرده‌اند که منشأ این انفجار هنوز مشخص نیست و نیروهای امنیتی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده‌اند.

به گزارش کردپرس، یک بمب در داخل کیسه یک خرده‌فروش در شهر تدمر منفجر شد که در پی آن یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع رسمی سوریه اعلام کردند که عامل یا منشأ این انفجار تاکنون مشخص نشده است.

خبرگزاری رسمی سوریه (SANA) گزارش داد که این انفجار یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته است و هنوز علت و منبع این حمله مشخص نیست.

بر اساس گزارش‌ها، انفجار در مقابل فرمانداری منطقه تدمر رخ داده است. یک منبع امنیتی نیز در گفت‌وگو با شبکه رسمی «الاخباریه سوریه» این محل را به‌عنوان محل وقوع انفجار تأیید کرد.

نیروهای امنیتی سوریه تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده‌اند و جزئیات بیشتری درباره عاملان احتمالی یا انگیزه این انفجار تاکنون منتشر نشده است.

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