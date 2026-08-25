رضا رحمانی با تأکید بر جایگاه ویژه این استان در امنیت و انسجام ملی افزود: استان در بسیاری از شاخص‌ها رتبه برتر امنیت کشور را دارد و در جریان جنگ اخیر نیز با ایستادگی مردم و ایثارگران، این امنیت به خوبی نمود پیدا کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تصریح کرد: این استان از نظر برخورداری از ظرفیت‌ها، جزو پنج استان برتر کشور است اما در سال‌های گذشته اقدامات متناسب با این ظرفیت انجام نشده بود که دولت با نگاهی نو به دنبال جبران این عقب‌ماندگی‌هاست.

او همچنین تاکید کرد: با همراهی و همکاری حوزه اجرایی و قضایی در استان اقدامات گسترده ای در حل مشکلات بخش های مختلف انجام شده که از جمله آنها حل مشکلات ۴۱ تعاون مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه بوده است.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از تعامل دستگاه قضا بیان کرد: دستگاه قضایی همواره پشتیبان حوزه اجرایی بوده و انسجام میان این دو مجموعه عامل اصلی پیشرفت‌های اخیر استان است.

او گفت: همکاری نزدیک حوزه اجرایی با دستگاه قضایی استان با قدرت ادامه خواهد یافت.

در ادامه حجت الاسلام حمزه خلیلی نیز در این مراسم گفت: اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان، مدیران حوزه های مختلف اجرایی و قضایی و همچنین افشار مختلف مردم ملموس است.

او اضافه کرد: راهبری نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی درخصوص ایجاد همدلی انسجام بین مردم و مسوولان این استان بسیار مشهود است.

خلیلی تاکید کرد: انسجام از جمله عوامل موفقیت در آذربایجان‌غربی در جنگ اخیر مقابل توطئه‌های دشمنان بوده که امیدواریم روز به روز شاهد افزایش این اتحاد باشیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موفقیت های حوزه قضایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این موفقیت ها با همکاری همه بخش ها به دست آمده که امیدواریم در دوره جدید نیز تقویت شود.

حجت الاسلام خلیلی با تبریک سالروز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و هفته وحدت گفت: پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نماد اتحاد و وحدت بود و همگان را به این امر مهم سفارش می فرمود .

در پایان این آیین ضمن قدردانی از خدمات پنج‌ساله ناصر عتباتی رییس پیشین کل دادگستری آذربایجان‌غربی، محمد علی نژاد به عنوان رییس کل جدید استان معرفی شد.