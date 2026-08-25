خبر نویسنده: بهزاد خالوندی ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۲۱:۴۹ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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فاز دوم پروژه گردشگری پازیریک تکمیل می شود

سرویس کرمانشاه _ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، از توافق نهایی برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی بانک سپه برای تسریع در تکمیل فاز دوم یکی از پروژه‌های فاخر گردشگری استان خبر داد.

به‌ گزارش کردپرس، حسن رستم‌زاد عصر در حاشیه بازدید از پروژه گردشگری پاریزیک، با بیان اینکه حوزه گردشگری یکی از ظرفیت‌های پیشران و راهبردی استان کرمانشاه است، اظهار کرد: پروژه مورد بازدید، یکی از طرح‌های شاخص و ارزشمند در سطح استان است که نقش به‌سزایی در ارتقای صنعت توریسم و جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا خواهد کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با اشاره به بهره‌برداری موفق از فاز نخست این پروژه با حمایت بانک سپه، افزود: برای تداوم روند توسعه و عملیاتی‌سازی فاز دوم این مجموعه، نیاز به تامین اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بود که در همین راستا، نشست مشترک ویژه‌ای با حضور مدیران ذی‌ربط و نمایندگان بانک تشکیل شد. او تصریح کرد: در این جلسه با بررسی ابعاد فنی و اقتصادی طرح، به جمع‌بندی نهایی برای تخصیص این تسهیلات دست یافتیم و بانک سپه موافقت خود را برای تامین مالی فاز دوم اعلام کرد. رستم‌زاد ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و در جهت جلوگیری از هرگونه وقفه، فرآیندهای اداری و اجرایی تسریع شده است و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک تا دوماه آینده، تسهیلات به‌طور کامل به مجری طرح پرداخت شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با اشاره به تعهد مجری پروژه برای پیشبرد سریع عملیات فیزیکی، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی ما از حمایت از این طرح، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است؛ به گونه‌ای که برآوردها نشان می‌دهد با بهره‌برداری از فاز دوم این پروژه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ تا ۷۰ نفر از نیروهای متخصص و بومی فراهم خواهد شد. او در پایان تأکید کرد که مجموعه استانداری کرمانشاه با تمام توان از پروژه‌هایی که باعث پویایی اقتصاد گردشگری و افزایش سرانه اشتغال استان شوند، حمایت می‌کند و روند اجرایی این پروژه تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری نهایی به صورت مستمر پایش خواهد شد.