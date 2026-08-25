خبر نویسنده: اشرف بیننده ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۲۳:۳۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — ( ۰ )

اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ

مظلوم کوبانی و الهام احمد، مسئول امور کردها در نهادهای عالی سوریه

سرویس جهان- به گفته الهام احمد، او و مظلوم کوبانی مسئول مسائل کردها در دولت و پارلمان سوریه شده اند.

به گزارش کردپرس، بر اساس اظهارات الهام احمد در مصاحبه با نشریه «آمارگی»، مظلوم کوبانی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، به عنوان مشاور رئیس‌جمهور سوریه در امور کردها منصوب شده است. همچنین الهام احمد، رئیس مشترک پیشین روابط خارجی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، به نهاد اداری مجلس خلق سوریه پیوسته و انتظار می‌رود مسئولیت مدیریت و پیگیری پرونده کردها در پارلمان سوریه را بر عهده داشته باشد. این انتصاب‌ها هنوز به صورت رسمی از سوی دولت انتقالی سوریه اعلام نشده‌اند. در صورت تأیید رسمی، حضور مظلوم کوبانی و الهام احمد در ساختارهای ریاست‌جمهوری و پارلمانی سوریه می‌تواند نشان‌دهنده انتقال بخشی از نقش سیاسی نیروها و نهادهای کردی از ساختار خودگردان شمال و شرق سوریه به نهادهای رسمی دولت مرکزی باشد.