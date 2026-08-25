ترویج وحدت اسلامی، میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب است

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر نقش داهیانه رهبر شهید انقلاب در تقویت وحدت امت اسلامی گفت: وحدت اسلامی راهبرد همیشگی نظام و از برکات انقلاب اسلامی است و این رویکرد زمینه ساز تقویت انسجام ملی و همبستگی در جامعه شده است.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در همایش بین المللی وحدت اسلامی با عنوان «میراث ماندگار امام شهید(ره) و آینده امت اسلامی» که با حضور مهمانان و علمای شیعه و سنی از داخل و خارج کشور در سنندج برگزار شد، فرارسیدن ماه مولود، میلاد سراسر نور و رحمت پیامبر اعظم(ص)، حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی(ص)، مبشر اخلاق و مهربانی و آغاز هفته وحدت را به تمامی مسلمانان جهان، به ویژه مردم متدین و شریف استان کردستان، صمیمانه تبریک و تهنیت گفت.

وی انسجام و همبستگی اجتماعی را از ارکان دین مبین اسلام دانست و اظهار کرد: وحدت و انسجام در جوامع اسلامی همواره منشأ پایداری و استحکام اجتماعی بوده و زمینه ساز عزت و پیشرفت جوامع اسلامی است.

استاندار کردستان با تأکید بر نقش پیامبر اکرم(ص) در ایجاد و تقویت وحدت امت اسلامی، افزود: در استان کردستان و استان های همجوار، وحدت و همزیستی میان شیعه و سنی در طول تاریخ بر پایه آموزه های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) وجود داشته و همچنان تداوم دارد.

لهونی با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی وظیفه همگانی است، ادامه داد: این همدلی و وحدت از گذشته تا امروز در جامعه وجود داشته و علمای شیعه و سنی نیز همواره در این مسیر گام برداشته و از مروجان وحدت و همبستگی در جامعه بوده اند.

وی با اشاره به اینکه وحدت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه تثبیت و تحکیم شد، یادآور شد: نامگذاری هفته وحدت با تدبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، فرصت ارزشمندی برای تقویت ارتباط و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی فراهم کرد و طی سال های گذشته شاهد برگزاری نشست ها و گردهمایی های متعدد میان علمای شیعه و سنی بوده ایم.

استاندار کردستان با اشاره به سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان کردستان در سال ۱۳۸۸، بیان کرد: این سفر نقش مهمی در تحکیم و تقویت وحدت اسلامی در استان داشت و این رویکرد همچنان تداوم یافته است.

لهونی گفت: راه و آرمان رهبر شهید انقلاب در زمینه تقویت وحدت امت اسلامی و تحکیم انسجام ملی، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره ادامه خواهد داشت.

وی همچنین نماینده ولی فقیه در استان را محور وحدت و همبستگی در کردستان توصیف کرد و بر تداوم برنامه ها و اقدامات مؤثر برای حفظ، تعمیق و تقویت همبستگی میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید کرد.