خبر نویسنده: 3249 ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۹:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره سوریه
سرویس سوریه - نیروهای رژیم صهیونیستی در اطراف سد منطره در حومه قنیطره سوریه اقدام به حفر خندق و ایجاد خاکریز کردهاند و همزمان با استفاده از بولدوزرهای بزرگ، تدابیر حفاظتی در اطراف پایگاه نظامی خود در جنوب این سد را تقویت کردهاند.
به گزارش کردپرس، نیروهای رژیم صهیونیستی در اطراف سد منطره در حومه قنیطره با حفر خندق و ایجاد خاکریزهای خاکی، اقدامات دفاعی خود را در اطراف یک پایگاه نظامی در جنوب این سد افزایش دادهاند؛ اقدامی که بر اساس گزارشهای محلی، با استفاده از تجهیزات سنگین و بولدوزرهای بزرگ انجام شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط رسانههای سوری، نیروهای اسرائیلی در اطراف پایگاه نظامی خود در جنوب سد منطره در حومه قنیطره اقدام به حفر خندق کردهاند.
گزارشها حاکی است که این نیروها همچنین با ایجاد خاکریزهای خاکی در اطراف پایگاه، تدابیر حفاظتی و دفاعی پیرامون مواضع نظامی خود را تقویت کردهاند.
این اقدامات در حالی در حومه قنیطره انجام شده است که نیروهای اسرائیلی طی ماههای اخیر حضور و فعالیتهای نظامی خود در مناطق مرزی جنوب سوریه را افزایش دادهاند.
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