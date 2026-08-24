منبعی در PYD: این حزب در آستانه تغییرات اساسی قرار دارد

سرویس سوریه - یک منبع در حزب اتحاد دموکراتیک از برگزاری کنگره فوق‌العاده این حزب در ماه اکتبر خبر داد و اعلام کرد که قرار است تغییرات اساسی در ساختار و کادرهای حزب اعمال شود.

به گزارش کردپرس، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در حال آماده‌سازی برای برگزاری کنگره فوق‌العاده خود در ماه اکتبر است؛ کنگره‌ای که قرار است با ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار و کادرهای حزب همراه باشد و بر اساس برخی ادعاها، احتمال تغییر نام این حزب نیز در آن مطرح است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از یک منبع در داخل PYD، مقدمات برگزاری این کنگره در حال انجام است و این حزب خود را برای تصمیم‌گیری درباره تغییرات داخلی آماده می‌کند.

این منبع همچنین اعلام کرده است که برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر نام حزب نیز مطرح شده، هرچند تاکنون جزئیات یا تأیید رسمی در این‌باره منتشر نشده است.

حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در سال ۲۰۰۳ از سوی کُردهای کردستان سوریه تأسیس شد و تاکنون فعالیت‌های سیاسی خود را با برخورداری از حمایت قابل توجه مردمی ادامه داده است.

در حال حاضر «غریب حسو» و «پروین یوسف» ریاست مشترک حزب اتحاد دموکراتیک را بر عهده دارند.