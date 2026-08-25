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توقيف یک خودرو با ٥٨ميليون تومان خلافی در ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۸:۳۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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توقيف یک خودرو با ٥٨ميليون تومان خلافی در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی-رئیس پلیس راه استان گفت: با هوشياري و تلاش ماموران گشت پليس راه استان يک دستگاه خودرو پژو ٤٠٥ با ٥٨٠میلیون ريال خلافي شناسايي و توقيف شد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ رضا پناهی مقدم در باره اين خبر گفت: ماموران گشت تيم کنترل نامحسوس  پليس راه استان  حين گشت زني در محور "ارومیه –سلماس" به يک دستگاه خودرو سواري پژو 405 مشکوک شده و دستور توقف دادند.

او افزود: برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که اين  خودرو داراي ٥٨٠ ميليون ريال خلافي است.

رئیس پلیس راه استان با بيان اينکه خودرو توقيف شده جهت سير مراحل قانوني به پارکينگ منتقل شد، تاکید کرد: طرح ويژه برخورد با رانندگان متخلف به صورت محسوس و نامحسوس در دستور کار پليس راه استان قرار دارد.

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