سرویس کردستان ـ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه، فناوری و صنعت، گفت: از طرح‌هایی که دارای زنجیره مشخص بوده و خروجی آنها به فناوری، شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت ورود به صنعت منجر شود، حمایت خواهد شد.

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به گزارش کرد پرس، حسین افشین روز دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در سنندج اظهار کرد: طرح‌های دانشگاهی که خارج از این زنجیره و بدون ارتباط مشخص با نیاز صنعت و فناوری باشند، مورد حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار نمی‌گیرند، البته طرح‌های مصوب بنیاد علم از این قاعده مستثنی هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اعتباری معاونت علمی، افزود: بودجه این معاونت ۲۰ هزار میلیارد تومان است و تلاش می‌شود این منابع در مسیر توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان هزینه شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ادامه داد: برای هر استان یک یا ۲ مأموریت در حوزه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند تعریف می‌کنیم و حمایت‌های لازم برای توسعه این برنامه‌ها انجام خواهد شد.

افشین با اشاره به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کردستان، گفت: این استان با داشتن ۲ درصد جمعیت کشور باید حداقل ۲۲۰ شرکت دانش‌بنیان داشته باشد، در حالی که اکنون تنها ۶۴ شرکت دانش‌بنیان در استان فعال است.

وی بیان کرد: بر اساس قانون، منابع در اختیار معاونت علمی فقط به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد و استانی که بیشترین شرکت دانش‌بنیان را داشته باشد، امکان جذب اعتبار بیشتری خواهد داشت.

وی همچنین از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای آغاز ایجاد خانه نوآوری و هاب صادراتی در استان خبر داد و گفت: از هسته‌های خلاق کردستان نیز به صورت بلاعوض حمایت می‌شود.

کردستان در تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه ۲۴ کشور را دارد

استاندار کردستان نیز با اشاره به جایگاه استان در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: کردستان از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه ۲۴ کشور را دارد، اما در شاخص درآمد این شرکت‌ها رتبه ۳۰ و در تعداد شاغلان رتبه ۲۹ را به خود اختصاص داده است.

آرش زره‌تن‌لهونی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه حضور آنها در بازار اقلیم کردستان عراق را فراهم کند و یکی از ظرفیت‌های مهم استان نیز نیروی انسانی توانمند و بااستعداد است که باید از آن برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کرد.

وی ادامه داد: در گام نخست ۱۰ درصد از سهم استان از محل تبصره ۲ قانون بودجه را به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌دهیم و انتظار داریم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز چند برابر این میزان اعتبار به استان اختصاص دهد.

استاندار کردستان با اشاره به رشد محصولات دانش‌بنیان استان گفت: در دولت چهاردهم تعداد محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان کردستان به ۸۴ محصول رسیده است و با توجه به ظرفیت موجود، در ۲ سال باقی‌مانده دولت می‌توان این تعداد را افزایش داد.

لهونی تعدد سامانه‌های اداری را نیز از موانع استفاده مطلوب از ظرفیت تفویض اختیار به استانداران دانست و گفت: وجود سامانه‌های متعدد، خلاف جهت تفویض اختیار است و گاهی امور توسط یک کارشناس در مرکز معطل می‌ماند و همین مسئله روند انجام کارها را به تأخیر می‌اندازد.

وی تأکید کرد: با رفع مشکل تعدد سامانه‌ها و فرآیندهای اداری می‌توان استفاده بیشتری از ظرفیت مرزی بودن استان و فرصت‌های موجود در بازار اقلیم کردستان عراق داشت.

واردات بیش از ۱۷ هزار تن کالای اساسی از مرزهای کردستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز از ورود بیش از ۱۷ هزار تن کالای اساسی از مرزهای استان خبر داد و گفت: در ایام جنگ رمضان، بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی از مرزهای استان وارد کشور و در داخل استان توزیع شد.

ارسلان ازهاری افزود: بیش از ۱۱ هزار تن کالای اساسی نیز از مرزهای استان وارد و به دیگر استان‌های کشور حمل شد که نشان‌دهنده ظرفیت مرزهای کردستان در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز است.

وی با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی استان به مواد اولیه گفت: واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه نیازمند واردات برخی محصولات هستند و درخواست تفویض اختیار در این زمینه به استان را داریم.

تصویب ۲۹ طرح دانشگاه کردستان در بنیاد ملی علم

رئیس دانشگاه کردستان نیز با تشریح ظرفیت‌های علمی این دانشگاه، گفت: دانشگاه کردستان در ۵۲ رشته کارشناسی، ۱۲ رشته کارشناسی ارشد و ۴۵ رشته دکتری دانشجو می‌پذیرد و دارای ۴۲۰ عضو هیأت علمی است.

عادل سی و سه‌مرده افزود: دانشگاه کردستان در رتبه‌بندی‌های علمی در جایگاه ۱۱ تا ۱۷ کشور قرار دارد و سالانه حدود ۴۰۰ مقاله بین‌المللی در آن منتشر می‌شود.

وی با اشاره به رشد طرح‌های مصوب دانشگاه در بنیاد ملی علم، اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۳، ۱۰ طرح مصوب در بنیاد ملی علم داشتیم، اما سال گذشته این تعداد به ۳۵ طرح و در پنج ماهه امسال به ۲۹ طرح رسیده است.

وی همچنین گفت: ۲۳ دانشمند ۲ درصد برتر جهان در دانشگاه کردستان فعالیت می‌کنند که این شاخص در استان ۷۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

رئیس دانشگاه کردستان بیان کرد: برای جبران عقب‌ماندگی نقاط کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند کردستان، لازم است ۲ درصد منابع علمی رئیس‌جمهور به این استان اختصاص یابد.

تلاش برای ایجاد نخستین مرکز نوآوری سلامت منطقه در سنندج

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: مرکز رشد سلامت دانشگاه نیازمند توسعه و نوسازی است.

شعله شاه‌غیبی افزود: مجوز پژوهشکده و پارک علم را داریم و انتظار می‌رود تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان دانشگاه، بخش خصوصی و معاونت علمی رئیس‌جمهور منعقد شود.

وی ادامه داد: به دنبال ایجاد نخستین مرکز نوآوری سلامت در منطقه در سنندج هستیم و برای تحقق این هدف نیازمند همکاری معاونت علمی رئیس‌جمهور هستیم.

شرکت‌های دانش‌بنیان باید به حل مسائل واقعی استان متصل شوند

رئیس پارک علم و فناوری کردستان نیز با تأکید بر ضرورت جهت‌دهی حمایت‌ها به سمت حل مسائل واقعی، استان گفت: بخشی از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان در این جلسه به نمایش گذاشته شد و تعدادی از این شرکت‌ها توانسته‌اند علاوه بر ایجاد کسب‌وکار، در رفع نیازهای جامعه و صنایع نقش‌آفرینی کنند.

احمد محمدی افزود: حدود ۳۴ قلم از محصولات راهبردی شناسایی‌شده از سوی معاونت علمی و در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کردستان تولید می‌شود و ظرفیت تولید این محصولات همچنان قابل توسعه است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری، گفت: ۲ هکتار از اراضی دانشگاه کردستان برای توسعه زیرساخت‌های پارک در نظر گرفته شده و عملیات عمرانی آن نیز آغاز شده است.

محمدی یکی از مشکلات موجود را پایین بودن منابع حمایتی از واحدهای فناور دانست و اظهار کرد: اگر زنجیره حمایت از ایده تا محصول و بازار به صورت کامل ایجاد شود، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مؤثرتری در اقتصاد استان ایفا کنند.

وی افزود: تلاش شده حمایت‌ها از حالت پراکنده خارج و بر اساس مزیت‌های نسبی استان، خوشه‌های تخصصی فناوری شکل گیرد و در حوزه‌هایی همچون صنایع خلاق، معدن، کشاورزی، سلامت و صنعت مأموریت‌های مشخص فناورانه تعریف شود.

دانشگاه آزاد خواستار حمایت برابر در زیست‌بوم فناوری شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از دانشگاه‌های غیردولتی، گفت: انتظار داریم در کنار دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی نیز از حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بهره‌مند شود.

کیوان شافعی افزود: حمایت از پژوهش، اختصاص بودجه‌های تحقیقاتی، افزایش سهم پژوهش‌های کاربردی و پشتیبانی از طرح‌های مشترک میان صنعت و دانشگاه از نیازهای دانشگاه آزاد در استان است.

وی با اشاره به دشواری تأمین تجهیزات آزمایشگاهی در استان مرزی کردستان، اظهار کرد: ایجاد معافیت‌های مالیاتی و گمرکی می‌تواند به تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های دانشگاه کمک کند و حمایت از مراکز رشد و نوآوری دانشگاه آزاد نیز باید به صورت عادلانه و بدون تبعیض انجام شود.

شافعی همچنین بر تسهیل روند تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد تأکید کرد و گفت: ایجاد شبکه نوآوری منطقه‌ای میان مراکز علمی و صنایع استان می‌تواند ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها را در مسیر رفع نیازهای صنعت قرار دهد.

وی از برنامه دانشگاه آزاد برای راه‌اندازی شتاب‌دهنده صادراتی غرب کشور و مرکز نوآوری و فناوری مدیریت انرژی ساختمان در دانشگاه آزاد سنندج خبر داد و خواستار حمایت بیشتر از آزمایشگاه‌های این دانشگاه شد.

ضرورت اقتصادی‌تر شدن تولیدات کشاورزی کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، گفت: کردستان در تولید گندم رتبه دوم، توت‌فرنگی رتبه نخست، انگور و گردو رتبه دوم، نخود رتبه چهارم و سیب‌زمینی رتبه پنجم کشور را دارد، اما مسئله مهم، اقتصادی بودن این تولیدات برای کشاورزان و استان است.

سعدی نقشبندی افزود: برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود باید فناوری و دانش وارد فرآیند تولید شود و بهره‌وری افزایش یابد تا محصولات کشاورزی علاوه بر حجم بیشتر، ارزش اقتصادی بالاتری داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت نخبگان استان در حوزه تولید نهاده‌های کشاورزی، گفت: نخبگان کردستان موفق به استخراج فسفر از پساب فاضلاب شهری شده‌اند و این طرح نیز به ثبت اختراع رسیده است که با حمایت از آن می‌توان بخشی از نیاز کشور به کودهای فسفر را تأمین و وابستگی به واردات را کاهش داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از صدور مجوز ایجاد ۲ زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان شامل زنجیره تولید زعفران و گوجه‌فرنگی خبر داد و گفت: هدف این است که زنجیره تولید از مرحله کشت تا فرآوری و عرضه نهایی تکمیل شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان و اقتصاد استان شود.

راه‌اندازی آزمایشگاه امنیت نرم‌افزار در کردستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان نیز با اشاره به ظرفیت حوزه فناوری اطلاعات استان، گفت: یکی از نیازهای جدی این حوزه، ایجاد آزمایشگاه ارزیابی امنیت نرم‌افزار است که می‌تواند خدمات تخصصی مورد نیاز شرکت‌های استان و منطقه را ارائه دهد.

آرام حیدری افزود: در حال حاضر تنها هفت آزمایشگاه ارزیابی امنیت نرم‌افزار در کشور فعال است که محدودیت ظرفیت آنها موجب طولانی شدن روند دریافت مجوزهای لازم برای شرکت‌ها شده است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی و دانشگاه کردستان برای ایجاد این آزمایشگاه، اظهار کرد: راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای در کردستان می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز شرکت‌های استان و غرب کشور، خدمات تخصصی به مجموعه‌های فعال در اقلیم کردستان عراق ارائه دهد و زمینه درآمدزایی و صادرات خدمات فنی و تخصصی را فراهم کند.

حیدری برآورد اولیه هزینه تجهیز آزمایشگاه ارزیابی امنیت نرم‌افزار را حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حمایت از راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه صنعت نرم‌افزار در غرب کشور باشد.

قوانین حمایت از نوآوری باید از تشویقی به الزام‌آور تبدیل شود

بازرس کل کردستان نیز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه حمایت از فناوری، گفت: توسعه علم، فناوری و نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه برای داشتن ایرانی قوی و قرار گرفتن در لبه فناوری، یک ضرورت و الزام محسوب می‌شود.

امین حیدری افزود: بخش قابل توجهی از قوانین موجود در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جنبه تشویقی دارد و دستگاه‌ها را به حمایت ترغیب می‌کند، اما برای ایجاد تحول جدی باید الزامات قانونی مشخصی نیز تعریف شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: زمانی که فعالیت اقتصادی در بخش معدن با روش‌های سنتی همچنان درآمد و توجیه اقتصادی دارد، انگیزه کافی برای حرکت به سمت فناوری‌های جدید ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین باید برای فرآوری، کان‌آرایی، ایجاد زنجیره ارزش و توسعه صادرات محصولات معدنی الزامات مشخصی تعریف شود.

بازرس کل کردستان پیشنهاد کرد از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای اقتصادی برای تقویت فعالیت‌های فناورانه در حوزه‌هایی مانند معدن و کشاورزی استفاده شود و افزود: این رویکرد می‌تواند در گردشگری، گردشگری سلامت و دیگر حوزه‌های دارای ظرفیت استان نیز دنبال شود.

حیدری همچنین بر هدفمند شدن اعتبارات فناوری تأکید کرد و گفت: بهتر است از میان مسائل متعدد مطرح‌شده، چند موضوع مشخص و دارای زنجیره کامل انتخاب و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی شود.

وی پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای انتخاب ۲ محور مشخص و دارای ظرفیت اجرایی در قالب یک زنجیره ارزش را مطرح کرد و خواستار تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای سایر محورهای فناورانه استان شد.

بازرس کل کردستان بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: در صورت ایجاد الزامات قانونی برای این ارتباط، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها می‌تواند بیش از گذشته در خدمت حل مسائل بخش تولید و توسعه فناوری استان قرار گیرد.