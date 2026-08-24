افتتاح ۴۵ پروژه بخش کشاورزی کردستان با سرمایه گذاری ۴ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریالی

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به جزئیات پروژه های قابل افتتاح هفته دولت، اظهار کرد: این طرح ها در حوزه های مختلف بخش کشاورزی شامل صنایع کشاورزی، آب و خاک، تعاون روستایی، دام و طیور، منابع طبیعی و آبخیزداری، باغبانی و گلخانه و شیلات و آبزیان اجرا شده اند.

وی افزود: بهره برداری از این پروژه ها زمینه ایجاد ۱۶۹ فرصت شغلی مستقیم و ۳۷۵ فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم می کند و می تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت های کشاورزی، افزایش ظرفیت تولید و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در میان بخش های مختلف، صنایع کشاورزی با ۲۰ پروژه بیشترین تعداد طرح های قابل افتتاح را به خود اختصاص داده است. همچنین با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریالی، این بخش از نظر میزان سرمایه گذاری نیز در رتبه نخست قرار دارد.

نقشبندی گفت: در حوزه صنایع کشاورزی، ۱۰۲ فرصت شغلی مستقیم و ۱۰۶ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد که نشان دهنده ظرفیت بالای این بخش برای توسعه فعالیت های اقتصادی و اشتغال زایی است.

وی با اشاره به سهم بخش آب و خاک در طرح های هفته دولت اظهار کرد: ۱۰ پروژه در این حوزه با سرمایه گذاری ۱۴۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال اجرا شده و اگرچه این طرح ها اشتغال مستقیم به همراه ندارند، اما با ایجاد ۲۳۰ فرصت شغلی غیرمستقیم، بیشترین میزان اشتغال غیرمستقیم در میان بخش های مختلف را به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از اجرای پنج پروژه در حوزه تعاون روستایی با سرمایه گذاری ۱۶۹ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال، پنج پروژه در حوزه دام و طیور با سرمایه گذاری ۸۴۶ میلیارد ریال و چهار پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با سرمایه گذاری ۹۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال خبر داد.

به گفته نقشبندی، در حوزه باغبانی و گلخانه نیز یک پروژه با سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد ریال و ایجاد دو فرصت شغلی مستقیم و در حوزه شیلات و آبزیان نیز یک پروژه با سرمایه گذاری ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ایجاد دو فرصت شغلی مستقیم و دو فرصت شغلی غیرمستقیم آماده بهره برداری است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه ها بیانگر تداوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کردستان و توجه به توسعه زیرساخت ها، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و تقویت زنجیره های تولید در استان است.

نقشبندی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از پروژه های هفته دولت، بخشی از ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی استان بیش از پیش فعال شده و زمینه برای جذب سرمایه گذاری های جدید و توسعه پایدار این بخش فراهم شود.