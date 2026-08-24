4 طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۱۹۳ میلیارد تومان در کردستان به بهره برداری می رسد
به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این چهار طرح صنعتی در شهرستان های سنندج، بانه و مریوان قرار دارند و با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد، در مردادماه امسال آماده افتتاح شده اند.
وی افزود: نخستین طرح، واحد تولید «اوراق فشرده چوبی رنگ شده و کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی» متعلق به کیهان اسماعیلی در سنندج است که با سرمایه گذاری ثابت هشت میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار مترمربع، برای پنج نفر اشتغال ایجاد می کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: دومین طرح مربوط به شرکت «سایا تجارت آریا نوین بانه» در شهرستان بانه است که در زمینه تولید انواع لوازم خانگی فعالیت دارد و با سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد تومان، ظرفیت تولید سالانه ۹۲ هزار دستگاه و اشتغال مستقیم ۲۰ نفر به بهره برداری می رسد.
خلیقی گفت: شرکت تولیدی «پیشرو صنعت کردان پلاست» در مریوان نیز سومین طرح قابل افتتاح است که انواع ظروف پلی اتیلن و انواع درپوش و سروپوش پلاستیکی تولید می کند و برای اجرای آن ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی ظرفیت تولید این واحد را سالانه ۱۲ هزار تن اعلام کرد و افزود: این طرح برای ۷۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.
وی بیان کرد: چهارمین طرح نیز مربوط به شرکت «خدمات دارویی سالم دارو» در سنندج است که در زمینه تولید انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبارمصرف فعالیت دارد و با سرمایه گذاری ۹ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار عدد، زمینه اشتغال ۲۷ نفر را فراهم کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به مشخصات این طرح ها گفت: مجموع ظرفیت تولید چهار واحد شامل ۵۰۰ هزار مترمربع اوراق فشرده چوبی و کابینت، ۹۲ هزار دستگاه لوازم خانگی، ۱۲ هزار تن محصولات پلاستیکی و ۱۲۰ هزار عدد انواع پوشش و لباس بیمارستانی است.
خلیقی افزود: طرح های یادشده پس از تکمیل مراحل اجرایی و رسیدن به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی، برای بهره برداری در هفته دولت سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده اند و افتتاح آنها با حضور فرمانداران شهرستان های مربوط و استاندار کردستان انجام خواهد شد.
به گفته وی، این طرح ها در مجموع ۱۹۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت به خود اختصاص داده اند و با بهره برداری از آنها ۱۲۲ فرصت شغلی مستقیم در بخش صنعت استان ایجاد می شود.
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