4 طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۱۹۳ میلیارد تومان در کردستان به بهره برداری می رسد

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: چهار طرح صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری ثابت ۱۹۳ میلیارد تومان و اشتغال زایی مستقیم برای ۱۲۲ نفر، همزمان با هفته دولت امسال در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این چهار طرح صنعتی در شهرستان های سنندج، بانه و مریوان قرار دارند و با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد، در مردادماه امسال آماده افتتاح شده اند.

وی افزود: نخستین طرح، واحد تولید «اوراق فشرده چوبی رنگ شده و کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی» متعلق به کیهان اسماعیلی در سنندج است که با سرمایه گذاری ثابت هشت میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار مترمربع، برای پنج نفر اشتغال ایجاد می کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: دومین طرح مربوط به شرکت «سایا تجارت آریا نوین بانه» در شهرستان بانه است که در زمینه تولید انواع لوازم خانگی فعالیت دارد و با سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد تومان، ظرفیت تولید سالانه ۹۲ هزار دستگاه و اشتغال مستقیم ۲۰ نفر به بهره برداری می رسد.

خلیقی گفت: شرکت تولیدی «پیشرو صنعت کردان پلاست» در مریوان نیز سومین طرح قابل افتتاح است که انواع ظروف پلی اتیلن و انواع درپوش و سروپوش پلاستیکی تولید می کند و برای اجرای آن ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی ظرفیت تولید این واحد را سالانه ۱۲ هزار تن اعلام کرد و افزود: این طرح برای ۷۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی بیان کرد: چهارمین طرح نیز مربوط به شرکت «خدمات دارویی سالم دارو» در سنندج است که در زمینه تولید انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبارمصرف فعالیت دارد و با سرمایه گذاری ۹ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار عدد، زمینه اشتغال ۲۷ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به مشخصات این طرح ها گفت: مجموع ظرفیت تولید چهار واحد شامل ۵۰۰ هزار مترمربع اوراق فشرده چوبی و کابینت، ۹۲ هزار دستگاه لوازم خانگی، ۱۲ هزار تن محصولات پلاستیکی و ۱۲۰ هزار عدد انواع پوشش و لباس بیمارستانی است.

خلیقی افزود: طرح های یادشده پس از تکمیل مراحل اجرایی و رسیدن به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی، برای بهره برداری در هفته دولت سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده اند و افتتاح آنها با حضور فرمانداران شهرستان های مربوط و استاندار کردستان انجام خواهد شد.

به گفته وی، این طرح ها در مجموع ۱۹۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت به خود اختصاص داده اند و با بهره برداری از آنها ۱۲۲ فرصت شغلی مستقیم در بخش صنعت استان ایجاد می شود.