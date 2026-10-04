با هدف دفاع از شهر و روستاهای خود به ارتش سوریه ملحق شدیم

«رمضان علی» یکی از نیروهای کُرد تیپ قامشلو:

سرویس سوریه - شماری از نیروهای کُرد در چارچوب توافق میان SDF و دولت موقت سوریه به ارتش این کشور پیوسته‌اند؛ تیپ قامشلو یکی از یگان‌هایی است که نیروهای آن می‌گویند با هدف دفاع از شهر و روستاهای خود به ارتش سوریه ملحق شده‌اند و هویت و زبان کردی آنان تغییری نکرده است.

به گزارش کردپرس، «رمضان علی» معروف به «سیدو»، یکی از نیروهای کُرد اهل قامشلو و عضو تیپ قامشلو، با در دست داشتن یک قبضه سلاح M4 آمریکایی درباره پیوستن خود به ارتش سوریه گفت که سلاح برای او بخشی از وجودش است و جنگیدن را با آزادی مرتبط می‌داند.

به نوشته شبکه روداو، سیدو فعالیت نظامی خود را در سال ۲۰۱۱ در صفوف یگان‌های مدافع خلق (YPG) آغاز کرد و مراحل مختلف نظامی را پشت سر گذاشت. او در سال ۲۰۱۵ به نیروهای سوریه دموکراتیک پیوست و در سال ۲۰۲۶، در چارچوب توافقی که جامعه جهانی از آن حمایت کرده است، به ارتش سوریه ملحق شد.

سیدو درباره دلیل ادامه فعالیت نظامی خود گفت: «سلاح من بخشی از بدن من است و جنگ، آزادی است. هرگز از اینکه سرباز شده‌ام پشیمان نشده‌ام و فکر نمی‌کنم روزی از آن دست بکشم.»

وی افزود: «پیوستن ما برای این کشور، برای شهرها و روستاهای کُردهاست. پیوستن ما به ارتش سوریه نیز به همین دلیل است.»

بر اساس این گزارش، نیروهای تیپ قامشلو که پیش از این در مناطق مختلف جنگیده و از آنها دفاع کرده‌اند، اکنون با همین عنوان در ساختار ارتش سوریه فعالیت می‌کنند و زبان مورد استفاده آنها کُردی است. همچنین گفته شده است که پیوستن آنها به ارتش سوریه باعث تغییر در تسلیحات این نیروها نشده است.

این نیروها در پایگاه «طرطب» که پیش‌تر یکی از مراکز نظامی حکومت بعث بود، مستقر هستند و آموزش‌های روزانه نظامی خود را در این محل انجام می‌دهند.

«عبدالله علی»، مسئول تیپ قامشلو، نیز درباره مأموریت این نیروها گفت: «از ما خواسته شده است که از قامشلو و خطوط پیرامون آن دفاع کنیم، اما بر اساس تصمیمات وزارت دفاع، می‌توانیم در هر نقطه‌ای فعالیت کنیم.»

او افزود: «تیپ قامشلو آموزش‌های مقدماتی خود را در نبک گذراند و پس از آن، فرماندهان به دانشکده نظامی اعزام شدند.»

تیپ قامشلو یکی از چهار تیپ متشکل از نیروهای کُرد و نیروهای SDF است که در چارچوب توافق میان SDF و دمشق به ارتش سوریه پیوسته‌اند. تیپ‌های دیرک، حسکه و کوبانی سه تیپ دیگر این مجموعه هستند.

بر اساس این گزارش، این نیروها در چارچوب توافق ماه دسامبر میان SDF و دمشق به ارتش سوریه ملحق شده‌اند. همچنین سلاح‌های آنان به دولت مرکزی تحویل داده شده و بودجه این یگان‌ها نیز از سوی دمشق تأمین می‌شود.