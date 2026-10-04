وزارت پیشمرگه: بیش از هزار بار به اقلیم کردستان حمله شده است

وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که در جریان درگیری‌های آمریکا و ایران، بیش از هزار حمله علیه اقلیم کردستان انجام شده است.

به گزارش کردپرس، وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان اعلام کرد: ترک اقلیم کردستان بدون تأمین سامانه دفاعی، نگران‌کننده است.

وزارت پیشمرگه دولت اقلیم کردستان اعلام کرد که حفاظت از آسمان اقلیم کردستان بر عهده دولت فدرال است و ترک اقلیم بدون تأمین سامانه دفاعی، موجب نگرانی است.

این وزارتخانه اشاره کرد که در جریان درگیری‌های میان آمریکا و ایران، بیش از هزار بار به اقلیم کردستان حمله شده است.