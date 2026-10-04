نقاشی نوجوان ارومیه ای به فینال جشنواره هنری یونسکو راه یافت

سرویس آذربایجان غربی- نازلی نقوی، هنرمند ۱۶ ساله عضو کانون مراکز ارومیه، با درخشش در جشنواره بین‌المللی «سیاره هنر ۲۰۲۶»، به عنوان یکی از برگزیدگان این رویداد معتبر جهانی معرفی شد.

به گزارش کردپرس، جشنواره بین‌المللی «سیاره هنر» امسال، هم‌زمان با هشتادمین سالگرد تأسیس یونسکو برگزار شد. این رویداد که برای حمایت از خلاقیت کودکان و نوجوانان (رده سنی ۳ تا ۱۸ سال) است، دراین دوره با موضوع محوری «نقش زنان در حفاظت و ترویج میراث فرهنگی ناملموس یونسکو» فراخوان خود را منتشر کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در این دوره از رقابت‌ها که با هدف تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و ترویج فرهنگ صلح برگزار شد، اثر هنری نازلی نقوی عضو نوجوان کانون ارومیه از میان هزاران اثر ارسالی از ۵۰ کشور جهان، توانست نظر هیئت داوران را جلب کند و به عنوان برگزیده بین المللی به جمع ۳۸۲ فینالیست راه یابد.

طبق برنامه‌ریزی یونسکو، آثار برگزیدگان این دوره، در نمایشگاهی رسمی به نمایش درآمده و در آلبوم رسمی جشنواره گردآوری می‌شود. درخشش این هنرمند نوجوان در این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت هنری نسل نوجوان ایران در عرصه بین‌المللی و نمایش تعامل فعال نوجوانان کشورمان با جریان‌های فرهنگی جهان است.

گفتنی است؛ نازلی نقوی، از اعضای فعال مراکز کانون در ارومیه، پیش از این نیز موفقیت در چندین رویداد و فراخوان ملی و بین‌المللی را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.