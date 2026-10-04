سرویس آذربایجان غربی-مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی گفت: بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی، بیش از ۸ هزار جلد کتاب کمک‌درسی و منابع مطالعاتی ویژه کودکان و نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی اهدا کرد.

خدیجه معصومی، در این باره اظهار کرد: این مجموعه که به ارزش تقریبی ۲۳ میلیارد ریال است، با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان استان اهدا شده است.

او ادامه داد: بنیاد قلم‌چی همواره یکی از بازوهای توانمند در ارتقای سرانه منابع کتابخانه‌ای و کیفیت‌بخشی به خدمات آموزشی در مناطق محروم و برخوردار استان بوده است.

مدیر کل کتابخانه های استان با اشاره به ارزش ریالی این محموله اهدایی که بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: این منابع با اولویت نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و با هدف غنی‌سازی بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی سراسر استان توزیع خواهد شد تا دانش‌آموزان در اقصی نقاط استان از منابع استاندارد کمک‌درسی بهره‌مند شوند.

معصومی بیان کرد: مشارکت در تکمیل پروژه کتابخانه روستای کشتیبان و تجهیز دو باب کتابخانه عمومی در سال گذشته، تنها بخشی از تعاملات سازنده ما با این بنیاد است که امیدواریم این همکاری‌ها در مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان، بیش از پیش تقویت شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در این جلسه به تشریح ظرفیت‌های نوین همکاری پرداخت و گفت: یکی از محورهای اصلی گفتگوهای امروز، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کانون برای معرفی دانش‌آموزان مستعد و واجد شرایط جهت دریافت بورسیه آموزشی از میان اعضای کتابخانه‌های عمومی بود. همچنین طرح تشویقی خرید کتاب‌های کانون و بهره‌مندی از ۵ برابر منابع اهدایی بنیاد، فرصتی ویژه برای کتابخانه‌ها است که می‌تواند به افزایش انگیزه‌های مطالعاتی دانش‌آموزان کمک شایانی کند.