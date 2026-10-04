سنا جاسم زجراوی رئیس سازمان انرژی اتمی عراق شد

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، با صدور حکمی سنا جاسم کریم زجراوی، نماینده پیشین پارلمان این کشور را به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی عراق به‌صورت سرپرست منصوب کرد.

به گزارش کردپرس، بر اساس فرمان دیوانی شماره ۲۶۵۷۵ و با استناد به اختیارات نخست‌وزیر و مصوبه شماره ۱۶۷ سال ۲۰۲۶ هیئت وزیران عراق، سنا جاسم کریم زجراوی به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی عراق به‌صورت سرپرست منصوب شده است.

این تصمیم در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به تصویب هیئت وزیران عراق رسید و از تاریخ صدور لازم‌الاجراست.

دولت عراق هدف از این انتصاب را تقویت توانمندی‌های سازمان انرژی اتمی و بهبود مدیریت امور این نهاد اعلام کرده و بر اهمیت هماهنگی‌های بین‌المللی و توسعه پژوهش‌های علمی در این زمینه تأکید کرده است.

سازمان انرژی اتمی عراق از نهادهای مهم این کشور است که نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی در حوزه‌های پزشکی و پژوهش‌های علمی را بر عهده دارد.

سنا جاسم کریم زجراوی، سیاستمدار و دانشگاهی عراقی، پیش‌تر به‌عنوان نماینده مستقل استان میسان در پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق فعالیت کرده و عضو کمیته آموزش عالی و پژوهش‌های علمی پارلمان بوده است.