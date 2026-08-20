بیش از ۸۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در کردستان فعالیت دارند

به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در نشست شورای اداری و شورای عالی ورزش کردستان با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، گفت: ۵۴ هیئت ورزشی استانی، ۳۷۸ هیئت شهرستانی، ۶۱۰ باشگاه خصوصی و ۵۰ تیم کردستان در لیگ های مختلف کشور فعالیت دارند.

وی افزود: سال گذشته یک هزار و ۳۳۰ ورزشکار کردستانی به اردوهای تیم های ملی دعوت شدند و ۷۷۵ ورزشکار، مربی و داور استان نیز در تیم های ملی حضور داشتند. همچنین ورزشکاران استان ۴۱ مدال آسیایی، جهانی و بین المللی کسب کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به فعالیت ۳۰۰ مکان ورزشی در شهرها و روستاهای استان، اظهار کرد: ۲۸ پروژه عمرانی ورزشی نیز در کردستان در دست اجراست و ۱۵ زمین چمن مصنوعی به بهره برداری رسیده و ۱۵ پروژه دیگر نیز در آستانه افتتاح قرار دارد.

خاکی بهره برداری از سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج و قرار گرفتن چند پروژه نیمه تمام از جمله سالن های ورزشی بلبان آباد، حسن آباد یاسوکند و سالن ورزش های رزمی سقز در آستانه بهره برداری را از اقدامات مهم حوزه زیرساختی استان عنوان کرد.

وی همچنین از تدوین برنامه حمایت از قهرمانان با هدف حضور در بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، المپیک ۲۰۲۸ و بازی های آسیایی ۲۰۳۰ خبر داد و ادامه داد: پیش بینی می شود دست کم هفت ورزشکار کردستانی در بازی های آسیایی آینده حضور داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تصویب سند آمایش سرزمینی ورزش استان با محوریت ۳۱ رشته را از دیگر اقدامات مهم دانست و یادآور شد: این سند می تواند مسیر توسعه هدفمند ورزش کردستان را مشخص کند.

خاکی حمایت مالی از باشگاه ها، افزایش مشوق های سرمایه گذاری، تکمیل خوابگاه و هتل ورزشکاران سنندج، احداث کمپ تیم ملی قایقرانی در دریاچه زریوار، تکمیل سالن دوومیدانی سنندج و رفع کمبود نیروی انسانی را از مهم ترین مطالبات ورزش استان برشمرد.