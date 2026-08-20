جامعه ورزش کردستان از وزیر ورزش چه خواستند و چه گفتند؟

به گزارش کرد پرس، جمعی از قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان، مدیران باشگاه ها و نمایندگان سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان در این نشست، مسائل و دغدغه های حوزه ورزش و جوانان استان را با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در میان گذاشتند و بر ضرورت نگاه ویژه و عادلانه به کردستان در تخصیص منابع و امکانات تأکید کردند.

اسپانسر؛ مهم ترین مطالبه ورزش کردستان

جمیل لطف الله نسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان ایران و نماینده هیئت های ورزشی کردستان، کمبود اسپانسر و حمایت مالی را مهم ترین دغدغه ورزش استان عنوان کرد و گفت: با وجود فعالیت معادن، صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ، سهم ورزش کردستان از مسئولیت های اجتماعی این مجموعه ها بسیار ناچیز است.

وی خواستار اختصاص بخشی از ظرفیت مالی شرکت های بزرگ کشور به استان های کمتر برخوردار شد و افزود: بسیاری از ورزشکاران مستعد کردستانی به دلیل نبود حمایت مالی برای ادامه فعالیت حرفه ای راهی سایر استان ها می شوند.

لطف الله نسبی همچنین کمبود خوابگاه مناسب برای ورزشکاران و تیم های میهمان و نبود فضاهای تخصصی را از موانع میزبانی مسابقات ملی دانست و خواستار اختصاص اعتبارات ویژه و ایجاد خانه های تخصصی رشته های ورزشی شد.

امنیت شغلی؛ دغدغه قهرمانان کردستان

مبین عظیمی، عضو تیم ملی کشتی ایران نیز با اشاره به استعدادهای فراوان ورزشی کردستان گفت: این استان از نظر ظرفیت انسانی چیزی کمتر از استان های مطرح کشور ندارد، اما نبود حمایت، امنیت شغلی و مشکلات استخدامی موجب می شود شماری از ورزشکاران از مسیر قهرمانی فاصله بگیرند.

وی خواستار ایجاد کمپ های ورزشی و اردوهای قهرمانی در کردستان شد و تأکید کرد: فراهم شدن زیرساخت های مناسب می تواند زمینه حضور بیشتر ورزشکاران استان در رقابت های ملی و بین المللی را فراهم کند.

عظیمی همچنین بر ضرورت ورود صنایع، معادن و شرکت های بزرگ به عرصه حمایت از ورزش تأکید کرد.

باشگاه ها؛ حلقه اصلی استعدادیابی و قهرمان پروری

علیرضا غلامی، نماینده باشگاه های ورزشی کردستان، نیز مهم ترین مشکل باشگاه های استان را نبود حامیان مالی قدرتمند عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ورزشکاران ملی پوش از باشگاه ها رشد می کنند و تضعیف باشگاه ها، روند استعدادیابی و قهرمان پروری را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به حضور تیم های کردستان در لیگ های مختلف کشور، خواستار افزایش مشوق های مالیاتی برای حمایت از ورزش در استان های کمتر برخوردار، پرداخت تسهیلات کم بهره به سرمایه گذاران ورزشی، اجرای معافیت های قانونی تیم های لیگ های کشوری و واگذاری اماکن ورزشی به باشگاه های فعال شد.

غلامی تأکید کرد که ورود بخش خصوصی و اجرای طرح های مشارکتی می تواند به ایجاد درآمد پایدار برای ورزش استان کمک کند.

اشتغال، مهارت آموزی و ازدواج؛ سه مطالبه جوانان

علیرضا جعفری، نماینده سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان، نیز سه مطالبه اصلی جوانان استان را اشتغال، مهارت آموزی و حمایت از تشکیل خانواده عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه کارآفرینی، خواستار گسترش آموزش های مهارتی و حمایت هدفمند از کسب وکارهای جوانان شد و گفت: سرمایه گذاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط حوزه گردشگری می تواند فرصت های شغلی قابل توجهی برای جوانان ایجاد کند.

جعفری همچنین خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و اختصاص سهم بیشتری از طرح ها و برنامه های ملی حوزه جوانان به استان کردستان شد.

تجربه پیشکسوتان ورزش باید در تصمیم گیری ها به کار گرفته شود

پیشکسوت و مربی کشتی کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت پیشکسوتان گفت: تجربه سال ها فعالیت بزرگان ورزش می تواند به عنوان یک اتاق فکر تخصصی در کنار مدیران و تصمیم گیران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

اشرف هدایت نژاد خواستار تدوین اساسنامه ای جامع برای تشکیل و سازماندهی کانون های پیشکسوتان در سراسر کشور شد.

وی افزود: کانون های پیشکسوتان در برخی استان ها به صورت پراکنده فعالیت می کنند و لازم است وزارت ورزش با ایجاد یک چارچوب مشخص، زمینه انسجام و استفاده مؤثر از این ظرفیت را فراهم کند.

این پیشکسوت کشتی همچنین بر ضرورت حمایت رفاهی، درمانی و فرهنگی از پیشکسوتان تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی و تجلیل از چهره های ماندگار باید به رویکردی مستمر در ورزش کشور تبدیل شود.

عدالت ورزشی باید به فرصت برابر برای ورزشکاران کردستان تبدیل شود

سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت ورزشی گفت: محل تولد نباید سقف آرزوهای ورزشکاران باشد و نوجوانان کردستان باید از فرصت های برابر برای رسیدن به قهرمانی برخوردار شوند.

سروه ضرغامیان خواستار توجه ویژه به زیرساخت های ورزش بانوان و ایجاد یک مجموعه جامع برای استعدادیابی، آموزش، تمرین و قهرمان پروری بانوان استان شد.

وی با اشاره به ظرفیت های ورزشی کردستان افزود: موفقیت تیم بسکتبال استان در لیگ برتر با تکیه بر ظرفیت بومی نشان داد که ورزش کردستان در صورت برخورداری از حمایت و امکانات، توان رقابت در بالاترین سطوح کشور را دارد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران همچنین خواستار ورود باشگاه های بزرگ و مجموعه های اقتصادی برای حمایت پایدار از تیم های کردستانی شد و گفت: حمایت از مربیان سازنده، به ویژه در حوزه های شغلی و بیمه ای، باید در سیاست های ورزشی کشور مورد توجه قرار گیرد.

ضرغامیان تأکید کرد: مطالبه جامعه ورزش کردستان کمک نیست، بلکه فرصت برابر است و این استان با برخورداری از استعدادهای فراوان، شایسته حضور پررنگ تر در عرصه ورزش قهرمانی کشور است.