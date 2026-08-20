۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

جمعیت ترکیه از ۸۶ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر گذشت

جمعیت ترکیه از ۸۶ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر گذشت

سرویس ترکیه – براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ترکیه، جمعیت این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۲۸ هزار نفر افزایش یافت و در ابتدای جولای به ۸۶ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۶۰۲ نفر رسید.

به گزارش کردپرس، مرکز آمار ترکیه (TÜİK) آمار جمعیتی دوره‌ای این کشور را که در بازه‌های سه‌ماهه تهیه می‌شود، منتشر کرد.

براساس این آمار، جمعیت ترکیه که در پایان سال ۲۰۲۵ برابر با ۸۶ میلیون و ۹۲ هزار و ۱۶۸ نفر بود، در طول شش ماه نخست سال جاری ۲۲۸ هزار و ۴۳۴ نفر افزایش یافت.

تنها در فاصله اول ماه می تا یکم جولای نیز ۱۲۳ هزار و ۹۰۴ نفر به جمعیت ترکیه افزوده شد.

از مجموع جمعیت این کشور، ۴۳ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۹۷۵ نفر، معادل ۵۰٫۰۱ درصد، مرد و ۴۳ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۲۷ نفر، معادل ۴۹٫۹۹ درصد، زن هستند.

کد مطلب 2798432

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