جمعیت ترکیه از ۸۶ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر گذشت

به گزارش کردپرس، مرکز آمار ترکیه (TÜİK) آمار جمعیتی دوره‌ای این کشور را که در بازه‌های سه‌ماهه تهیه می‌شود، منتشر کرد.

براساس این آمار، جمعیت ترکیه که در پایان سال ۲۰۲۵ برابر با ۸۶ میلیون و ۹۲ هزار و ۱۶۸ نفر بود، در طول شش ماه نخست سال جاری ۲۲۸ هزار و ۴۳۴ نفر افزایش یافت.

تنها در فاصله اول ماه می تا یکم جولای نیز ۱۲۳ هزار و ۹۰۴ نفر به جمعیت ترکیه افزوده شد.

از مجموع جمعیت این کشور، ۴۳ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۹۷۵ نفر، معادل ۵۰٫۰۱ درصد، مرد و ۴۳ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۲۷ نفر، معادل ۴۹٫۹۹ درصد، زن هستند.