«احمد دنیامالی» بر رفع نواقص سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج تأکید کرد

به گزارش کرد پرس، احمد دنیامالی در ادامه برنامه های سفر خود به استان کردستان، از سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این مجموعه ورزشی، روند تکمیل، امکانات موجود و مشکلات و نواقص باقی مانده آن قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج با تأکید بر ظرفیت های ارزشمند ورزشی کردستان، گفت: برای توسعه ورزش قهرمانی استان باید نقشه راه بلندمدت و برنامه اجرایی پنج ساله بر اساس استعدادها و مزیت های هر منطقه تدوین شود.

احمد دنیامالی، این مجموعه را یکی از ظرفیت های ارزشمند ورزشی کشور دانست و اظهار کرد: این ورزشگاه از نظر طراحی، کیفیت ساخت و فضای ورزشی مجموعه ای قابل توجه است و باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه بهره برداری حداکثری از آن فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت استعدادیابی هدفمند افزود: هیئت های ورزشی باید برنامه ای مشخص و علمی برای شناسایی استعدادها داشته باشند، چراکه مسیر قهرمان پروری از شناسایی درست استعدادها آغاز می شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت کردستان در رشته هایی همچون بسکتبال، قایقرانی و روئینگ گفت: جوانان این استان از توانمندی بالایی برخوردارند و با حمایت و فراهم شدن زیرساخت های مناسب می توانند در سطوح ملی و بین المللی بدرخشند.

دنیامالی بر نقش هیئت های ورزشی، مربیان، پیشکسوتان و مدیران استان در تحول ورزش تأکید کرد و گفت: وزارت ورزش نیز حمایت از توسعه زیرساخت ها و ورزش قهرمانی کردستان را دنبال خواهد کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت باشگاه های بزرگ، مجموعه های اقتصادی و دانشگاه ها برای حمایت پایدار از تیم ها و ورزشکاران شد.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اماکن ورزشی آسیب دیده، از برنامه ریزی برای بازسازی این مجموعه ها خبر داد و گفت: هدف این است که همه اماکن ورزشی کشور دوباره به چرخه خدمت رسانی بازگردند و مردم و ورزشکاران بتوانند از آنها بهره مند شوند.

سالن ۲۲ گولان نیازمند تجهیزات تخصصی است

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج با وجود برخورداری از امکانات مناسب، برای میزبانی حرفه ای رقابت های ملی به تکمیل برخی تجهیزات تخصصی نیاز دارد.

فرزاد خاکی اظهار کرد: با حمایت های انجام شده و اختصاص اعتبارات، این مجموعه در اختیار مردم و ورزشکاران قرار گرفته و اکنون میزبان رقابت های بسکتبال و فوتسال با حضور هزاران تماشاگر است.

وی افزود: سالن ۲۲ گولان دارای امکاناتی مانند فیزیوتراپی و سوناست، اما تجهیز بخش های تخصصی از جمله بدنسازی و فیزیوتراپی ورزشی، نیازمند حمایت ملی و اختصاص منابع جدید است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت ورزش و جوانان، نواقص باقی مانده برطرف شود و این مجموعه به طور کامل آماده میزبانی رقابت های ملی شود.

خاکی همچنین خواستار تأمین نیروی انسانی و منابع لازم برای نگهداری و بهره برداری مطلوب از این مجموعه شد.