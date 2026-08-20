ارزش واردات از محل سهمیه کارت مرزنشینی کردستان به ۲۰.۴ میلیون دلار رسید

به گزارش کرد پرس، طه سمیعی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بر اساس آمار ثبت شده در چهار شهرستان مرزی بانه، سروآباد، سقز و مریوان، در فروردین ماه سه هزار و ۶۳۲ مورد استفاده از سهمیه به ارزش ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۵۳ دلار، در اردیبهشت ۱۰ هزار و ۱۳۳ مورد به ارزش ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۳۲۰ دلار و در خرداد نیز ۱۸ هزار و ۹۰۳ مورد به ارزش ۱۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۶۹۶ دلار ثبت شده است.

وی اظهار کرد: مجموع موارد استفاده از سهمیه در سه ماهه نخست سال به ۳۲ هزار و ۶۶۸ مورد رسیده است که ارزش واردات ثبت شده از این محل بیش از ۲۰.۳ میلیون دلار بوده است.

معاون بازرگانی خارجی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان افزود: در بانه، از ۱۶ هزار و ۲۱۱ خانوار ثبت شده، در سه ماه نخست به ترتیب ۲۸۵، ۳۰۵ و ۶۸۲ مورد استفاده از سهمیه ثبت شده است.

سمیعی ادامه داد: در سروآباد و بازارچه مله خور نیز هفت هزار و ۸۵۲ خانوار ثبت شده اند و تعداد موارد استفاده از سهمیه در فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب یک هزار و ۹۰، ۲ هزار و ۳۵۲ و پنج هزار و ۲۰۴ مورد بوده است.

وی یادآور شد: در سقز و بازارچه سیف نیز از مجموع ۸۴۹ خانوار ثبت شده، ۴۱۵ مورد استفاده از سهمیه در فروردین، صفر مورد در اردیبهشت و ۲۶۳ مورد در خرداد ثبت شده است.

معاون بازرگانی خارجی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان بیان کرد: در مریوان و بازارچه باشماق نیز ۱۴ هزار و ۴۲۲ خانوار ثبت شده اند و تعداد موارد استفاده از سهمیه در سه ماه نخست به ترتیب یک هزار و ۸۴۲، هفت هزار و ۴۷۶ و ۱۲ هزار و ۷۵۴ مورد رسیده است.