کردستان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم ورزش کشور را دارد

به گزارش کرد پرس، احمد دنیامالی در دیدار با حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت توجه به سرمایه های انسانی، گفت: ورزش یکی از مهم ترین ابزارهای فرهنگی و اجتماعی کشور است و توسعه آن می تواند در ارتقای سلامت جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: هرچه بتوانیم جوانان را بیش از پیش به سمت ورزش سوق دهیم، زمینه برای افزایش نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی فراهم خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سیاست دولت برای افزایش اختیارات استان ها، اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدی دولت، افزایش اختیارات استانداران با هدف تسهیل تصمیم گیری و تسریع در اجرای برنامه های توسعه ای است و این رویکرد در حوزه ورزش نیز دنبال می شود.

دنیامالی با بیان اینکه کردستان از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه ورزش برخوردار است، ادامه داد: شرایط اقلیمی، ویژگی های فرهنگی و توانمندی جوانان این استان زمینه مناسبی برای رشد ورزش در رشته های مختلف فراهم کرده است و باید از این ظرفیت ها به شکل مطلوب استفاده شود.

وی توسعه باشگاه داری و حمایت از تیم های ورزشی را از اولویت های وزارت ورزش و جوانان دانست و یادآور شد: تلاش می کنیم با همکاری بخش خصوصی و نهادهای مختلف، زمینه تقویت تیم های ورزشی و حضور پررنگ تر ورزشکاران کردستانی در رقابت های ملی و بین المللی فراهم شود.

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری های نوین در ورزش حرفه ای تأکید کرد و بیان کرد: موفقیت در ورزش قهرمانی امروز تنها به امکانات فیزیکی وابسته نیست و بهره گیری از فناوری، هوش مصنوعی و دانش روز می تواند نقش تعیین کننده ای در ارتقای عملکرد ورزشکاران داشته باشد.

دنیامالی با اشاره به توانمندی جوانان کردستان در حوزه فناوری و دانش روز، گفت: این ظرفیت می تواند در کنار استعدادهای ورزشی استان به توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای کمک کند.

وی حمایت از جوانان و ورزشکاران در مناطق کمتر برخوردار را وظیفه ای ملی و حاکمیتی دانست و افزود: وزارت ورزش و جوانان از هیچ تلاشی برای تقویت زیرساخت ها و توسعه ورزش در کردستان دریغ نخواهد کرد.

کمبود اسپانسر، مهم ترین مشکل تیم های ورزشی کردستان

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت های گسترده ورزشی استان، اظهار کرد: ورزشکاران کردستانی در رشته های مختلف توانایی درخشش در سطح ملی و بین المللی را دارند، اما کمبود حمایت مالی، نبود اسپانسر و ضعف برخی زیرساخت ها مانع شکوفایی کامل این استعدادها شده است.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی ادامه داد: در سال های اخیر از نزدیک در جریان ظرفیت ها و مشکلات ورزش کردستان قرار داشته ام و معتقدم این استان از استعدادهای کم نظیری در رشته های مختلف ورزشی برخوردار است.

وی با اشاره به موفقیت ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی، یادآور شد: حضور قهرمانانی همچون مبین عظیمی در رشته کشتی و ده ها ورزشکار مستعد در رشته های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای استان برای تبدیل شدن به یکی از قطب های ورزش کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با انتقاد از مشکلات مالی تیم های ورزشی استان، بیان کرد: بسیاری از تیم ها و ورزشکاران به دلیل نبود حامی مالی و اسپانسر با مشکلات جدی مواجه هستند و حتی برخی تیم های موفق استان نیز به همین دلیل از رقابت های سطح بالا کنار رفته اند.

حجت الاسلام پورذهبی با بیان اینکه ورزش می تواند در تقویت نشاط اجتماعی و مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی مؤثر باشد، گفت: کردستان به دلیل شرایط خاص و قرار گرفتن در منطقه مرزی، نیازمند توجه ویژه در حوزه ورزش و جوانان است و سرمایه گذاری در این بخش می تواند آثار مثبت فراوانی برای استان داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت نوسازی و تکمیل زیرساخت های ورزشی تأکید کرد و افزود: بسیاری از سالن ها و اماکن ورزشی استان ظرفیت مناسبی دارند، اما به دلیل کمبود اعتبارات و رسیدگی ناکافی در سال های گذشته با فرسودگی مواجه شده اند و نیازمند بازسازی و تجهیز هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان حمایت از بانوان ورزشکار را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: بانوان کردستانی در رشته هایی همچون هندبال، والیبال، فوتسال و فوتبال ظرفیت های ارزشمندی دارند و حضور ورزشکاران ملی پوش استان نشان دهنده استعداد بالای دختران کردستانی است که باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

حجت الاسلام پورذهبی خواستار نگاه ویژه وزارت ورزش و جوانان به این استان برای تقویت حمایت های مالی، حفظ تیم های ورزشی، توسعه زیرساخت ها و پشتیبانی از قهرمانان و استعدادهای جوان شد.

تأکید استاندار کردستان بر پیگیری مطالبات جامعه ورزش

استاندار کردستان نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به وزیر ورزش و جوانان، برنامه های سفر وی به استان را تشریح کرد و بیان کرد: در جریان سفر وزیر ورزش و جوانان به کردستان، نشست شورای اداری و شورای ورزش استان با حضور مسئولان، فعالان حوزه ورزش، ورزشکاران، پیشکسوتان و نمایندگان هیات های ورزشی برگزار می شود.

آرش لهونی ادامه داد: این نشست فرصت مناسبی برای طرح مستقیم ظرفیت ها، نیازها و چالش های ورزش استان با وزیر ورزش و جوانان و فراهم کردن زمینه پیگیری مطالبات جامعه ورزش کردستان است.

وی ابراز امیدواری کرد نتایج این سفر به ارتقای زیرساخت های ورزشی، حمایت بیشتر از ورزشکاران و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در استان منجر شود.

استاندار کردستان همچنین با قدردانی از حضور نماینده ولی فقیه در برنامه های سفر وزیر ورزش و جوانان، بر ضرورت هم افزایی مسئولان برای پیشبرد اهداف حوزه ورزش و جوانان تأکید کرد.