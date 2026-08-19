رونمایی از کتاب «ناله شکینه؛ ترانه های حسن زیرک» در سنندج

به گزارش کرد پرس، در ابتدای این آیین، محمد ناهید، از خویشاوندان دور زنده یاد حسن زیرک، با اشاره به بخش هایی از زندگی این هنرمند، به برخی روایت ها و شایعات درباره دوران جوانی و آوارگی وی پرداخت و گفت: برخی مطالب مطرح شده درباره نقش حسن زیرک در یک حادثه رانندگی و کشته شدن فردی، صحت ندارد و با واقعیت های زندگی این هنرمند همخوانی ندارد.

وی افزود: خودرویی که حسن زیرک در آن به عنوان شاگرد فعالیت می کرد، دچار حادثه شد و در پی آتش سوزی و تخریب ساختمان، شرایطی پیش آمد که این هنرمند ناچار به ترک محل زندگی و آوارگی در عراق شد.

در ادامه، ناصر روشن، از همکاران حسن زیرک در بخش کردی رادیو تهران، با بیان خاطراتی از این هنرمند، وی را نابغه ای کم نظیر در موسیقی و شعر کردی توصیف کرد.

روشن اظهار کرد: حسن زیرک با وجود اینکه تحصیلات رسمی نداشت، از توانایی خارق العاده ای در ساخت آهنگ و شعر برخوردار بود و در مدت کوتاهی می توانست ملودی، شعر و ریتم یک اثر را خلق کند.

وی با اشاره به قدرت بداهه سرایی حسن زیرک افزود: این هنرمند حتی هنگام اجرای موسیقی، کوچک ترین خطای نوازندگان را تشخیص می داد و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان می داد؛ ویژگی ای که نشان دهنده تسلط و نبوغ موسیقایی او بود.

حسن محمدزاده، استاد دانشگاه، نیز در این آیین به بررسی جنبه های ادبی آثار حسن زیرک پرداخت و اظهار کرد: توصیفات زیرک از طبیعت و به ویژه زن، سرشار از ظرفیت های ادبی و هنری است و در ترانه های او می توان نمونه های قابل توجهی از تشبیه و استعاره را مشاهده کرد.

وی با اشاره به ضرورت انجام پژوهش های علمی درباره میراث حسن زیرک گفت: با وجود جایگاه ویژه این هنرمند در میان مردم کرد، هنوز پژوهش های علمی و جامع درباره موسیقی، شعر و محتوای آثار او به اندازه ظرفیت این میراث ارزشمند انجام نشده است.

در بخش دیگری از این مراسم، تیزری از علاقه مردم در نقاط مختلف کردستان به صدای حسن زیرک و ماندگاری آثار این هنرمند در میان نسل های مختلف پخش شد.

رحیم لقمانی، شاعر نامدار کرد، نیز با مقایسه زندگی و آثار ماموستا هیمن و حسن زیرک، آوارگی و تبعید ناخواسته را از وجوه مشترک زندگی این دو چهره فرهنگی دانست و گفت: بخشی از آثار این دو هنرمند تحت تأثیر تجربه های تلخ زندگی، شکست های سیاسی و دشواری های اجتماعی شکل گرفته است.

وی «ناله های جدایی ماموستا هیمن» و ترانه های حسن زیرک را نمونه هایی از بازتاب رنج، دوری و تجربه های تلخ زندگی در ادبیات و موسیقی کردی عنوان کرد.

در پایان این مراسم، کتاب «ناله شکینه؛ ترانه های حسن زیرک» نوشته قادر نصیری نیا با حضور جمعی از هنرمندان و چهره های فرهنگی رونمایی شد.