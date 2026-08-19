دیدار هیئتی از سازمان همگرایی آفریقا و آسیا با الهام احمد در قامشلو

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان و هیئتی از سازمان همگرایی آفریقا و آسیا در دیداری در قامشلو، آخرین تحولات سوریه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و زمینه‌های ایجاد همکاری‌های جدید میان دو طرف را بررسی کردند. در این نشست بر اهمیت توسعه روابط مشترک و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این دیدار روز ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ در شهر قامشلو برگزار شد و هیئت سازمان همگرایی آفریقا و آسیا به ریاست «محمد احسان» دبیرکل این سازمان، در آن حضور داشت.

هیئت مذکور شامل آزاد ابراهیم محی‌الدین و سعید نصرت خورشید بود. همچنین «لیلا موسی» نماینده مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) در قاهره و «خالد ابراهیم» مسئول پرونده «تروریسم» در دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان، در این نشست حضور داشتند.

در جریان این دیدار، دو طرف درباره تحولات جاری در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کردند. وضعیت سوریه محور اصلی مذاکرات بود و همچنین چشم‌اندازهای همکاری آینده میان سازمان همگرایی آفریقا و آسیا و دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

«محمد احسان» دبیرکل سازمان همگرایی آفریقا و آسیا، درباره اهداف این سازمان و نقش آن در توسعه روابط همکاری میان ملت‌ها در حوزه‌های گوناگون توضیحاتی ارائه کرد.

در پایان این دیدار، دبیرکل سازمان همگرایی آفریقا و آسیا چند نسخه از آثار و نوشته‌های خود را به الهام احمد اهدا کرد.