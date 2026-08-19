دیدار هیئتی از سازمان همگرایی آفریقا و آسیا با الهام احمد در قامشلو

سرویس سوریه - هیئتی از سازمان همگرایی آفریقا و آسیا با حضور دبیرکل این سازمان در شهر قامشلو با «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان دیدار و درباره تحولات بینالمللی و منطقهای، بهویژه وضعیت سوریه و راههای گسترش همکاریهای مشترک گفتوگو کرد.
به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان و هیئتی از سازمان همگرایی آفریقا و آسیا در دیداری در قامشلو، آخرین تحولات سوریه، مسائل منطقهای و بینالمللی و زمینههای ایجاد همکاریهای جدید میان دو طرف را بررسی کردند. در این نشست بر اهمیت توسعه روابط مشترک و تقویت همکاریها در حوزههای مختلف تأکید شد.
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