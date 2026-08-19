سرخط خبرهای ۲۸مرداد خبرگزاری کردپرس

اردوغان: روند اجرای قانون چارچوب را با جدیت پیش خواهیم برد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، انتشار قانون چارچوب در روزنامه رسمی را تبریک گفت و بر اجرای دقیق و صادقانه آن با مشارکت تمامی نهادهای دولتی تأکید کرد.

حضور ی پ ژ در ارتش جدید سوریه، ارتش را از دوران بعث متمایز می‌کند

«رکسان محمد» سخنگوی YPJ اعلام کرد که این نیرو طرح خود برای آینده ساختار نظامی‌اش را به وزارت دفاع سوریه ارائه کرده و منتظر پاسخ رسمی دمشق است. وی تأکید کرد که حضور YPJ تنها یک موضوع نظامی نیست، بلکه به تضمین حقوق زنان سوری و مشارکت آنان در مراکز تصمیم‌گیری مرتبط است.

اجرای قانون چارچوب به بهبود شرایط اوجالان وابسته است

مظلوم دینچ، وکیل و جانشین حقوقی عبدالله اوجالان، اجرای قانون چارچوب و دستیابی به راه‌حلی پایدار را منوط به به‌رسمیت‌شناختن جایگاه و آزادی اوجالان دانست.

پاشنه آشیل روند ادغام کردها در سوریه

توافق‌های سیاسی میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه بدون تثبیت در قانون اساسی نمی‌توانند تضمین دائمی برای حقوق کردها ایجاد کنند و همین مسئله خطر بازگشت اختلافات پس از پایان مرحله انتقالی را افزایش می‌دهد.