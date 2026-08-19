به گزارش کردپرس، حاکم ممکان با تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی با اقدامات مقطعی در بازار ارز به دست نمی‌آید، گفت: ارزش پول زمانی تقویت می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد اطمینان پیدا کنند و این موضوع مستقیماً به کیفیت سیاست‌های پولی، ارزی و مالی وابسته است.

او افزود: بانک مرکزی باید منشأ بی‌ثباتی نرخ ارز را هدف قرار دهد. کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، از اقداماتی است که می‌تواند فشار بر ارزش پول ملی را کاهش دهد.

نماینده ارومیه در مجلس اضافه کرد: در حوزه ارز نیز سیاست‌گذار باید از تصمیمات ناگهانی و چندگانه فاصله بگیرد. بازار زمانی آرام می‌شود که فعال اقتصادی بداند قواعد ارزی قابل پیش‌بینی است و بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات، ابزار و برنامه مشخص دارد. در قانون، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» تعیین شده و بانک مرکزی موظف به کاهش نوسانات نرخ ارز و مدیریت بازار در چارچوب حفظ ارزش پول ملی است.

او با بیان اینکه تقویت پول ملی بدون افزایش توان تولید امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: باید منابع مالی به سمت تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری هدایت شود تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد. در کنار آن، سیاست مالی دولت نیز نباید با سیاست پولی بانک مرکزی در تضاد باشد؛ زیرا اگر یک دستگاه برای مهار تورم تلاش کند و دستگاه دیگر با تصمیمات خود به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن بزند، نتیجه پایدار نخواهد بود.

ممکان در پایان به خانه ملت گفت: بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری‌های پولی و ارزی از نگاه کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و برای ثبات چندساله اقتصاد برنامه داشته باشد. کاهش تورم، انضباط شبکه بانکی، مدیریت بازار ارز و تقویت تولید باید به صورت همزمان دنبال شود. ارزش پول ملی در نهایت محصول اعتماد به اقتصاد است و این اعتماد با ثبات تصمیمات، کنترل تورم و تقویت بنیان‌های تولید شکل می‌گیرد./