افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در سقز

به گزارش کرد پرس، آیین افتتاح و بهره برداری از این نیروگاه با حضور مهندس عظیمی، قائم مقام سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مشاور وزیر نیرو، مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، نماینده صندوق توسعه ملی، مدیر مناطق بانک تجارت ایران و استان کردستان، امام جمعه شهرستان سقز، جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد.

این پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط شرکت «کارسازان روژان» و با حمایت شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و همراهی ساتبا، شرکت توانیر، صندوق توسعه ملی و بانک تجارت اجرا شده است.

برای اجرای نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی سقز بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و بهره برداری از آن گامی در جهت افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی استان و تقویت زیرساخت های برق منطقه به شمار می رود.

ظرفیت بخش خصوصی کردستان در توسعه انرژی های نو

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان، بهره برداری از این نیروگاه را نشانه ای از ظرفیت بالای بخش خصوصی استان در حوزه انرژی های نو دانست.

علی اکبر عبدالملکی با تبریک این دستاورد به فعالان اقتصادی و دست اندرکاران پروژه، گفت: بهره برداری از نیروگاه خورشیدی سقز گامی مؤثر در مسیر تأمین انرژی پایدار، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و حفاظت از محیط زیست استان است.

وی افزود: اجرای چنین طرح هایی پیام روشنی برای سرمایه گذاران دارد که کردستان می تواند بستری امن و جذاب برای اجرای پروژه های زیربنایی و سرمایه گذاری در حوزه انرژی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کردستان اظهار کرد: اتاق بازرگانی استان با تمام توان از طرح های پیشران اقتصادی که به تقویت زیرساخت ها و توسعه پایدار کردستان کمک می کنند، حمایت خواهد کرد.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر؛ راهکاری برای ناترازی انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج نیز توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را یکی از راهبردهای مهم برای مقابله با ناترازی انرژی در کشور و استان عنوان کرد.

زرتشت عبدالملکی بیان کرد: نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی سقز نمونه ای موفق از بهره گیری از ظرفیت های اقلیمی کردستان و مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی های پاک است.

وی ادامه داد: با تسهیلگری شرکت توزیع نیروی برق و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان زمینه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم کرد و بخشی از مشکلات ناشی از ناترازی و قطعی برق صنایع را کاهش داد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به برنامه های این کمیسیون برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، یادآور شد: جذب سرمایه گذاری در این بخش از اولویت های اصلی کمیسیون انرژی است و آمادگی داریم با برگزاری نشست های تخصصی، مسیر اجرای پروژه های مشابه را برای دیگر سرمایه گذاران استان هموار کنیم.