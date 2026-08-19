به گزارش کردپرس، خانواده‌های سربازان جان‌باخته و جانبازان جنگ نظام وظیفه از ۸۱ استان ترکیه برای مطالبه حقوق و مزایای برابر به آنکارا آمده و در گوون‌پارک تحصن کرده بودند. نیروهای پلیس حدود ساعت ۴:۴۵ بامداد و در سی‌وهشتمین روز این تحصن وارد پارک شدند و افراد حاضر در محل را خارج کردند.

به نوشته پایگاه خبری t24 معترضان پس از انتقال به «مرکز سازگاری جانبازان بیلکنت» آزاد شدند. پلیس پس از پایان عملیات، ورودی‌های گوون‌پارک را با موانع فلزی مسدود کرد.

رئیس انجمن: با ما مانند مجرم رفتار کردند

اردم چرچی‌اوغلو، رئیس انجمن خانواده‌های جان‌باختگان و جانبازان، با انتقاد از نحوه مداخله پلیس گفت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مأمور، اطراف محل تحصن را محاصره کرده بودند: «چنان با ما رفتار کردند که گویی برای بازداشت اعضای یک گروه تروریستی آمده‌اند؛ درحالی‌که حتی با آنان نیز این‌گونه برخورد نمی‌شود. چنین رفتاری در حق جانبازان این کشور نه درست است و نه سزاوار.»

چرچی‌اوغلو افزود نیروهای پلیس معترضان را با زور از پارک خارج و به مرکز جانبازان منتقل کردند: «ما را به‌زور از محل بلند کردند و به مرکز سازگاری جانبازان آوردند. اکنون گوون‌پارک در محاصره قرار گرفته و ورود به آن ممنوع شده است.» او از شهروندان ترکیه خواست در کنار خانواده‌های جان‌باختگان و جانبازان جنگی قرار گیرند و از مطالبات آنان حمایت کنند.

ضرب‌وشتم در جریان مداخله پلیس

رئیس انجمن خانواده‌های جان‌باختگان و جانبازان همچنین گفت مداخله پلیس با خشونت و ضرب‌وشتم همراه بوده است. چرچی‌اوغلو گفت: «خشونت پلیس بسیار سنگین بود. دست‌کم ۱۰ نفر هم‌زمان روی من ریختند و مرا زدند.» او اعلام کرد افرادی که در جریان مداخله پلیس آسیب دیده‌اند، برای معاینه و دریافت گزارش پزشکی به بیمارستان مراجعه خواهند کرد.