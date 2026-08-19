تغییرات اعلامی در مدیریت گمانه زنی رسانه ای است

به گزارش کردپرس، در این اطلاعیه آمده است: طی روزهای اخیر، اقوال و شایعاتی در برخی محافل و رسانه‌ها، در باب تغییر و تحولات مدیریتی در دادگستری استان آذربایجان غربی شکل گرفته است که همه آنها ناشی و مُنبعث از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و ناصحیح و ناصواب قلمداد می‌شوند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: یقیناً و تحقیقاً مرجع انتشار اخبار در باب تغییرات و تحولات مدیریتی در دادگستری استان ابتدا مرکز رسانه قوه قضائیه و سپس روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی است و هر خبر و گزاره‌ای که خارج از مجرای رسمی مذکور، انتشار می‌یابد و ترویج می‌شود، فاقد صحت و درستی است و بالمرّه و قویا تکذیب می‌شود.

روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی آورده است: قدر متیقّن، به محض تحقق و قطعیت مصادیق تغییرات و تحولات مدیریتی در استان، مراتب مربوطه به نحو مقتضی از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه و روابط عمومی دادگستری استان ، مخابره و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ در روزهای اخیر برخی رسانه از تغییر مدیریت کل دادگستری استان خبر داده و نوشته بودند؛ ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان تهران منصوب شده و در پی این تغییر، محبوب افراسیاب، با اصالت میاندوآبی و رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان رئیس کل جدید دادگستری آذربایجان‌غربی منصوب شده است/.