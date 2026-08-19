قالیباف در عراق: مقاومت در عراق یکی از عناصر قدرت این کشور است

به گزارش کرد پرس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) با حضور در محل شهادت شهید سرلشکر سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد گفت:

من از اینجا یعنی محل ترور و شهادت دو ابرمرد تاریخ دو کشور ایران و عراق، سفرم را آغاز می‌کنم. این نقطه نمادی مهمی در تاریخ منطقه و نشانه ای اشتراکات دو ملت است، جایی که خون ۲ قهرمان از ایران و عراق در کنار هم ریخته شد.

وی در ادامه اظهار کرد: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که دید نمی تواند جلوی تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد.

قالیباف افزود: البته آنها افرادی بودند که عراق و ایران و کل منطقه را از شرارت های داعش نجات دادند، داعشی که به اعتراف رئیس جمهور فعلی آمریکا، دست ساز دولت ایالات متحده بود. اما آیا این ترور، جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را گرفت؟ کافی است نگاهی به وضعیت منطقه بیاندازید تا مشخص شود چه کسی در حال پیروزی است؟

مقاومت در عراق یکی از عناصر قدرت این کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه همگان در جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را درک کردند تصریح کرد: مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سال ها، گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. امروز واقعیت کثیف صهیونیست ها برای ملت های جهان آشکار شده و اسرائیل به عنوان دشمن بشریت شناخته می شود.

نیروهای آمریکایی دنبال برنامه برای خروج آبرومندانه از منطقه هستند

قالیباف با بیان اینکه پس از جنگ رمضان ما شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم اظهار کرد: در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است. نیروهای آمریکایی دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده ای در منطقه ما ندارد و خیال بحر تا نحر را، حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.

وی در ادامه تاکید کرد: من در این مکان خطاب به این دو شهید عرض می کنم: ابومهدی و حاج قاسم عزیز! ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکت‌تان را. بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق، تا به نتیجه رساندن ارمان‌های شما از پانخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.

کشورهای اسلامی منطقه باید به دنبال روابط امنیتی عمیق باشندرئیس مجلس با تاکید بر اینکه سفر امروز ما به عراق هم، در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است افزود: من در بحبوحه جنگ نیز چندین بار به صورت علنی تصریح کردم که کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.

وی در ادامه بیان کرد: روشن است نزدیکی های فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق، فرصتی متمایز برای پیگیری این مساله را ایجاد می کند که می‌بایست سفر به بغداد را اولویت قرار می دادیم.

همسایگی ما با عراق بر پایه برادری و مقاومت در برابر دخالت بیگانگان بنا شده است

قالیباف در ادامه با اشاره به برنامه های سفر هیات پارلمانی ایران به عراق گفت: من در این سفر با مسئولین دولت و مجلس عراق، چهره های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیدار و گفتگو خواهم داشت. همچنین به نمایندگی از رهبرمعظم انقلاب در مراسم اربعین تدفین امام شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت خواهم کرد و پیام تشکر ایشان و مردم ایران را از تشییع باشکوه این مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع به ملت و مسئولان عراق ابلاغ خواهم کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی، ریشه دار و ناگسستنی است گفت: همسایگی ما بر پایه برادری، محبت به اهل بیت (ع)، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشته درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود. انشاالله در این سفر گام های بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک و رفاه دو ملت برخواهیم داشت. قوت ما در برادری ما است.