گزینش در کردستان؛ از تأکید بر شایسته سالاری تا به روزرسانی معیارها

به گزارش کرد پرس، دبیر هیأت عالی گزینش کشور در این نشست با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) محور وحدت عالم اسلام است، گفت: در استان هایی که از تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی برخوردارند، نقش گزینش در حفظ وحدت و انسجام، حساس تر و تعیین کننده تر است.

محمد شهاب جلیلوند با اشاره به وضعیت گزینش در کردستان، اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد مسائل قومی و مذهبی در فرآیند گزینش در این استان دخیل نبوده است که این موضوع مایه افتخار است.

وی افزود: البته عدم سختگیری در مسائل قومی و مذهبی به معنای مسامحه کاری و باز کردن مسیر ورود افراد غیرموجه به دستگاه های اجرایی نیست، بلکه گزینش باید با رعایت قانون، دقت و توجه به صلاحیت افراد انجام شود.

دبیر هیأت عالی گزینش کشور، دلسوزی برای مردم را از ویژگی های مهم گزینشگران دانست و ادامه داد: برخورد شایسته و اخلاق مدارانه با مردم باید از اولویت های هسته های گزینش باشد تا نحوه عملکرد این مجموعه موجب بدبینی مردم نسبت به نظام و انقلاب نشود.

جلیلوند رعایت اخلاق و انصاف را از دیگر ویژگی های ضروری گزینشگران برشمرد و تأکید کرد: گزینشگران برای رد صلاحیت و مچ گیری مبعوث نشده اند، بلکه گزینش نهادی اصلاحگر است.

وی راهگشای اصلی در امر گزینش را توجه به سیره نبوی و اخلاق حسنه عنوان کرد و یادآور شد: گزینشگر اگر مردم را ولی نعمت خود بداند، بهترین برخورد را با آنان خواهد داشت.

دبیر هیأت عالی گزینش کشور همچنین از به روزرسانی معیارهای گزینش از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم خبر داد و بیان کرد: در معیارهای جدید، ۱۰ نمره برای عنصر میهن پرستی در نظر گرفته شده است.

تأکید استاندار کردستان بر دقت و عدالت در گزینش

استاندار کردستان نیز در این گردهمایی بر ضرورت دقت، صداقت و عدالت در فرآیند گزینش و تسریع در بررسی پرونده ها تأکید کرد و وظایف هسته های گزینش را حساس و سنگین دانست.

آرش لهونی تصمیم های مجموعه گزینش را در کیفیت انتخاب سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی مؤثر دانست و گفت: هرچه کیفیت عملکرد گزینش افزایش یابد، زمینه ورود نیروهای توانمندتر و کارآمدتر به ساختار اداری فراهم خواهد شد.

وی از دستگاه های اداری و اجرایی استان خواست نهایت همکاری و پشتیبانی را از هسته گزینش داشته باشند و افزود: مجموعه گزینش استان نیز باید با نهایت دقت و صداقت و در چارچوب وظایف محوله، برای ارتقای کیفیت فرآیند گزینش تلاش کند تا زمینه تحول و توسعه همه جانبه استان فراهم شود.

استاندار کردستان ایجاد توازن، دقت در ارزیابی ها، خودداری از نادیده گرفتن افراد شایسته و رعایت انصاف را از مهم ترین اصول فرآیند گزینش دانست و اظهار کرد: همان گونه که ورود فرد فاقد شایستگی می تواند به ساختار اداری لطمه بزند و هزینه های زیادی ایجاد کند، عدم تأیید فرد شایسته و تنگ نظری در پذیرش وی نیز خسارت دوچندانی به سیستم اداری وارد می کند.

لهونی بر به روز بودن فرآیندها، ضوابط و معیارهای گزینش متناسب با تحولات جامعه تأکید کرد و ادامه داد: تحولات فرهنگی و اجتماعی با سرعت زیادی در حال وقوع است و باید ضمن حفظ اصول، متناسب با این تحولات در فرآیند گزینش افراد عمل شود.

وی خطاب به گزینشگران استان، یادآور شد: با پرهیز از پیش داوری، صلاحیت افراد را با حفظ کرامت انسانی بررسی کنید تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات دولت و توسعه کشور فراهم شود.

مدارا و انصاف در گزینش مورد توجه باشد

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این نشست بر ضرورت رعایت مدارا، احترام، انصاف و جوانمردی در فرآیند گزینش تأکید کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با بیان اینکه گزینش کاری خطیر است، بیان کرد: ملاک باید اطاعت از خدا و تقوا باشد تا لغزش ها در این مسیر به حداقل برسد.

وی گفت: نباید افراد بدون فیلتر گزینش وارد دستگاه های اجرایی شوند، چراکه برخورداری از صلاحیت اخلاقی و عمومی، لازمه انتخاب افراد برای فعالیت در ساختار اداری است.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین خواستار دقت و رعایت انصاف در گزینش افراد شد و افزود: التزام به مقدسات و نظام نیز باید در فرآیند گزینش مورد توجه قرار گیرد.

گزینش؛ فرآیندی حساس و شبه قضایی

رئیس کل دادگستری کردستان نیز گزینش را فرآیندی شبه قضایی توصیف کرد و بر ضرورت دقت در انجام آن تأکید کرد و با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جلوگیری از اعمال نفوذ در گزینش، اظهار کرد: باید گلوگاه های اعمال نفوذ در این فرآیند بسته شود.

حجت الاسلام سیدحسین حسینی همچنین بررسی آسیب شناسانه اغتشاشات سال ۱۴۰۱ را از عوامل مؤثر در آمادگی استان برای مواجهه با حوادث بعدی دانست و ادامه داد: رصد و نظارت مستمر بر صلاحیت افراد به کارگیری شده ضروری است.

وی اقناع سازی و برخورد مناسب با افرادی را که در فرآیند گزینش تأیید نشده اند نیز ضروری دانست و بر رعایت اصول اخلاقی و قانونی در این زمینه تأکید کرد.

فعالیت هفت هسته گزینش در دستگاه های اجرایی کردستان

مدیر هسته گزینش استانداری کردستان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت شایسته سالاری، بیان کرد: دقت در گزینش یک انتخاب نیست، بلکه یک تکلیف است و انتخاب افراد باید براساس شایسته سالاری انجام شود.

ام البنین جمشیدی یادآور شد: گزینش باید سختگیرانه اما قانون محور باشد و در استان کردستان هفت هسته گزینش در دستگاه های اجرایی فعالیت دارند.

وی با اشاره به حجم پرونده های موجود در هسته گزینش استانداری کردستان، گفت: در حال حاضر هفت هزار و ۳۹۸ پرونده در این هسته وجود دارد که طی یک سال اخیر ۴۳۹ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.