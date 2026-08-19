تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحول زیرساختی روستای حسنلو

به گزارش کردپرس، امیرعباس جعفری، در ارتباط با آخرین وضعیت تکمیل زیرساختهای لازم برای ثبت جهانی روستای حسنلو نقده به میراث آریا اظهار کرد: ثبت جهانی این روستا فرصتی بیبدیل برای اقتصاد گردشگری شهرستان است و دستگاههای اجرایی موظفاند با هماهنگی و همافزایی کامل، شاخصهای مورد نیاز را تکمیل و تمامی موانع موجود در مسیر این هدف را برطرف کنند.
او افزود: در راستای تلاش برای تبدیل روستای تاریخی حسنلو به یک میراث جهانی و بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری شهرستان، فرآیند ثبت جهانی این روستا با رویکردی جامع و با تخصیص منابع مالی ویژه، با جدیت دنبال میشود و هدف از این اقدامات، نه تنها ثبت رسمی در فهرست میراث جهانی، بلکه ایجاد تحولی پایدار در زیرساختهای عمرانی و اجتماعی این منطقه تاریخی است.
فرماندار نقده ادامه داد: در راستای تحقق این هدف، فرمانداری نقده با تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، گام عملیاتی مهمی را برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی برداشته است، این بودجه صرفاً به پروژه ثبت جهانی محدود نمیشود، بلکه با هدف پوشش مجموعهای از نیازهای اساسی روستا، شامل زیرساختهای آب، راه، خدمات عمومی و تسهیلات گردشگری، به کار گرفته خواهد شد.
جعفری با اتخاذ رویکردی مبتنی بر مشارکت مردم، تاکید کرد: موفقیت در توسعه حسنلو در گرو استفاده از ظرفیتهای محلی، معتمدان و سرمایهگذاران است.
او در پایان بیان کرد: ما به دنبال توسعهای هستیم که در آن مردم آثار ملموس اقدامات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، هدف ما این است که در کنار پیگیری فرآیند ثبت جهانی، مشکلات زیرساختی و معیشتی مردم نیز بهطور همزمان مرتفع شود.
گفتنی است؛ دی ماه سال ١٤٠٤ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفته بود: روستای حسنلو نقده جزو ۸ روستای کاندیدای ثبت جهانی بود که بهدلیل وجود برخی نواقصات امکان انتخاب این روستا فراهم نشد.
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