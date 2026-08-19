بانک کشاورزی باید نقش تخصصی در توسعه بخش کشاورزی کردستان ایفا کند

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در مراسم معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان کردستان که با حضور محسن صفدری عضو هیات مدیره بانک کشاورزی کشور و جمعی از مدیران استانی در سنندج برگزار شد، گفت: در سند توسعه استان و سند آمایش سرزمین، چهار محور آب و کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و تجارت مرزی و گردشگری به عنوان محورهای توسعه استان به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان در بخش آب و کشاورزی، اظهار کرد: امروز در کشور، استان کردستان را به عنوان یک استان فعال در حوزه کشاورزی می شناسند و آمارها نیز این موضوع را نشان می دهد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان افزود: در سال ۱۴۰۴ سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور ۱۳.۹ درصد بوده، در حالی که این رقم در استان کردستان ۱۹.۴ درصد بوده و استان در این زمینه رتبه دهم کشور را داشته است.

ازهاری ادامه داد: با توجه به فصلی بودن اشتغال کشاورزی، می طلبد تغییر رویکردی در این حوزه داشته باشیم و یکی از خواسته های اصلی ما ایجاد شهرک صنایع تبدیلی در استان است تا فعالیت و اشتغال کشاورزان فقط به چند ماه سال محدود نباشد.

وی با اشاره به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان، یادآور شد: سهم ارزش افزوده گروه کشاورزی در کشور ۸.۶۳ درصد است، در حالی که این رقم در استان کردستان ۱۹.۵۶ درصد است و با توجه به ظرفیت هایی که این حوزه دارد، می طلبد توجه ویژه ای به بخش کشاورزی استان شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به وضعیت مصارف بانک ها در استان، بیان کرد: در پایان خرداد ماه سال جاری، کل تسهیلات اعطایی(مصارف) ۱۴ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان ۱۲۷.۵ همت بوده که ۷.۹ درصد آن در بخش کشاورزی پرداخت شده است.

ازهاری گفت: از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش کشاورزی، ۷۱ درصد توسط بانک کشاورزی و ۲۹ درصد توسط سایر بانک ها پرداخت شده و لازم است تکلیف قانونی سایر بانک ها در حوزه کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور به کردستان، اظهار کرد: در این سفر ابتدا حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بانک کشاورزی تصویب شد که در ادامه به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید، اما با گذشت تقریباً هشت ماه، از این رقم حدود ۲۰ درصد محقق شده است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان افزود: دستورالعمل ها و بخشنامه هایی وجود دارد که باعث شده بخشی از طرح ها در برخی از بانک ها قفل شود، انتظار داریم تسهیلات مصوب سفر به موقع پرداخت شود و اشتغال پیش بینی شده نیز تحقق پیدا کند.

ازهاری در ادامه با اشاره به مشکلات صندوق بیمه محصولات کشاورزی، ادامه داد: انتظار داریم بانک کشاورزی که متولی این صندوق است، نیروی انسانی خود را در استان تقویت کند تا بررسی و تایید پرونده ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، یادآور شد: مصوبات ستاد تسهیل برای همه بانک ها و دستگاه های اجرایی لازم الاجراست و هر مصوبه ای که در این ستاد تصویب می شود، باید در عمل نیز انجام شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با تبریک انتصاب مدیر جدید شعب بانک کشاورزی کردستان، بیان کرد: انتظار داریم مدیر جدید نقش و جایگاه خودش را در توسعه بخش کشاورزی ایفا کند و در این حوزه تلاش داشته باشد، چرا که مخاطبان این بخش کشاورزان عزیز ما هستند و امنیت غذایی کشور به کشاورزان وابسته است.

در این جلسه از زحمات «علی رنجبری» تقدیر و «جمشید ویسی» به عنوان مدیر جدید امور شعب بانک کشاورزی کردستان منصوب شد.