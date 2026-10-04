به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه هماهنگی برگزاری آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، افزود: بارگاه شمس تبریزی ظرفیت مهمی برای معرفی خوی در سطح ملی و بین‌المللی بوده و با بهره‌گیری از این ظرفیت، تلاش می‌شود این شهرستان به یکی از قطب‌های گردشگری منطقه تبدیل شود.



او همچنین با اشاره به برنامه‌های گردشگری آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: پس از بارگاه شمس تبریزی، تپه حسنلو نیز در برنامه‌های گردشگری قرار دارد و ظرفیت تمدنی و تاریخی این محوطه می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری استان باشد.



استاندار آذربایجان‌غربی بر توسعه ارتباطات گردشگری خوی با قونیه نیز تأکید کرده و افزود: هدف ما تقویت پیوندهای فرهنگی و گردشگری میان خوی و قونیه و فراهم کردن زمینه برقراری پرواز مستقیم میان این دو شهر است.



رحمانی همچنین اضافه کرد: فعال شدن فرودگاه خوی همزمان با افتتاح بارگاه شمس تبریزی می‌تواند زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی شهرستان را بیش از پیش تقویت کند.



او در پایان بر برنامه‌ریزی دقیق برای مراسم افتتاح بارگاه شمس تبریزی تأکید کرده و افزود: باید با همکاری همه دستگاه‌ها، مراسمی شایسته و در شأن این مجموعه برگزار شود تا این رویداد، آغازگر فصل جدیدی در توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی خوی باشد.





