به گزارش کردپرس، عمر علیپور اقدم در مراسم اختتامیه جشنواره ماهیگیری و طبخ غذاهای دریایی منطقه آزاد ماکو با تأکید بر اهمیت همدلی و اتحاد اقوام منطقه گفت: وحدت و همدلی مردم کُرد و تُرک از سرمایه‌های مهم منطقه است و باید از این ظرفیت برای توسعه و پیشرفت منطقه استفاده شود.

او با اشاره به موضوع اختصاص حدود ۱.۵ همت از منابع منطقه آزاد ماکو برای هزینه‌کرد خارج از محدوده اظهار کرد: «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. در منطقه با مشکلات و نیازهای متعددی روبه‌رو هستیم و پروژه‌های خارج از محدوده باید از محل بودجه‌های ملی دولت تأمین شوند. اجازه نمی‌دهیم حتی یک تومان از منابع منطقه به خارج از منطقه منتقل شود.»

نماینده مجلس همچنین با تأکید بر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه گفت: مدیریت مرز بازرگان باید در چارچوب قانون و با محوریت منطقه آزاد انجام شود و دستگاه‌ها ملزم به اجرای قانون هستند.

او افزود: فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح استان، از اقداماتی است که به افزایش درآمدهای منطقه کمک کرده است.

علیپور همچنین با اشاره به درآمد گمرک بازرگان گفت: «حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد گمرک بازرگان به خزانه مرکزی واریز می‌شود؛ انتظار داریم بخشی از درآمدی که در این مرز ایجاد می‌شود، برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات خود منطقه هزینه شود.»

او با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو در حوزه راه و زیرساخت افزود: منطقه آزاد در سال‌های گذشته منابع قابل توجهی برای توسعه راه‌ها هزینه کرده و از جمله در تکمیل محور ۶۵ کیلومتری بازرگان–ایواوغلی مشارکت داشته است؛ بنابراین تأمین اعتبار پروژه‌های ملی باید از محل منابع ملی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در پایان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر سد ارس، خواستار توجه جدی‌تر به توسعه گردشگری این محدوده شد و گفت: ظرفیت سد ارس، طبیعت منطقه و گردشگری آبی می‌تواند به یکی از محورهای مهم جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه آزاد ماکو تبدیل شود.