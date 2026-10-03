تیراندازی و قتل روبه روی دادگستری مهاباد/ یک نفر دستگیر شد

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان، با اشاره به تیراندازی مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان اظهار کرد: این حادثه امروز، شنبه ۱۱ مهرماه، مقابل درِ دادگستری مهاباد رخ داده و در جریان تیراندازی، یک نفر جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انگیزه این تیراندازی اختلافات شخصی و انتقامجویی بوده است.

بنا بر اظهارات فرمانده انتظامی مهاباد، فرزند فرد مهاجم چند سال پیش به قتل رسیده بود و وی امروز در مقابل دادگستری با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده فردی که او را مسئول قتل فرزندش می‌دانسته، حمله و اقدام به تیراندازی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد همچنین اعلام کرد: عامل تیراندازی توسط مأموران انتظامی دستگیر شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

سرهنگ رسولیان در پایان از شهروندان خواست که هرگونه موضوعات امنیتی را به پلیس از طریق شماره ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاع دهند.