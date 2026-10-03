کردپرس
تیراندازی و قتل روبه روی دادگستری مهاباد/ یک نفر دستگیر شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۳:۱۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تیراندازی و قتل روبه روی دادگستری مهاباد/ یک نفر دستگیر شد

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد از دستگیری عامل تیراندازی صبح امروز روبه روبه دادگستری مهاباد در کمترین زمان ممکن، خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان، با اشاره به تیراندازی مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان  اظهار کرد: این حادثه امروز، شنبه ۱۱ مهرماه، مقابل درِ دادگستری مهاباد رخ داده و در جریان تیراندازی، یک نفر جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انگیزه این تیراندازی اختلافات شخصی و انتقامجویی بوده است.

بنا بر اظهارات فرمانده انتظامی مهاباد، فرزند فرد مهاجم چند سال پیش به قتل رسیده بود و وی امروز در مقابل دادگستری با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده فردی که او را مسئول قتل فرزندش می‌دانسته، حمله و اقدام به تیراندازی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد همچنین اعلام کرد: عامل تیراندازی توسط مأموران انتظامی دستگیر شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

سرهنگ رسولیان در پایان از شهروندان خواست که هرگونه موضوعات امنیتی را به پلیس از طریق شماره ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاع دهند.

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