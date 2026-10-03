به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با تأکید بر شفافیت قوانین و تسهیل فرآیند پرداخت مالیات برای مؤدیان و تولیدکنندگان، افزود: اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» می‌تواند منابع را به سمت پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار هدایت کند و باید سهم استان از این طرح افزایش یابد.



او همچنین با تأکید بر تکمیل پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان و توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی و توجه به مجموعه تاریخی حسنلو از ظرفیت‌های مهم برای معرفی بیشتر آذربایجان‌غربی است.



استاندار آذربایجان‌غربی احیای دریاچه ارومیه را نیز از اولویت‌های استان دانسته و افزود: اجرای پویش «رود روان» و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث طبیعی، لایروبی رودخانه‌ها و مدیریت سیلاب و طوفان ضروری است.



رحمانی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فراجا در تأمین امنیت و آرامش جامعه و تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی با این مجموعه، اضافه کرد: مدرسه‌سازی، تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت پسماند، گازرسانی به روستاها و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و شهرداری‌ها از دیگر اولویت‌های مدیریت استان است.





