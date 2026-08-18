۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۲

مالکی: حمله به اقلیم کردستان را صرف‌نظر از عامل آن محکوم می‌کنیم

مالکی: حمله به اقلیم کردستان را صرف‌نظر از عامل آن محکوم می‌کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، حمله اخیر به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان را محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات رسمی درباره جزئیات این حادثه و شناسایی و مجازات عاملان آن شد.

به گزارش کردپرس، نوری مالکی در واکنش به حمله پهپادی روز گذشته به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد هرگونه حمله‌ای که امنیت اقلیم، ثبات و نهادهای عراق را هدف قرار دهد، غیرقابل قبول است.

مالکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تأکید می‌کنیم چنین اقداماتی محکوم و مردود هستند، صرف‌نظر از اینکه چه طرفی در پشت آن قرار داشته باشد.»

رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین خواستار بررسی رسمی جزئیات این حادثه و شناسایی مسئولان آن شد و تأکید کرد عاملان این حمله باید مطابق قانون مورد بازخواست قرار گیرند.

وی افزود این اقدامات باید به گونه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد که امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق حفظ شود.

کد مطلب 2798382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha