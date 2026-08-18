به گزارش کردپرس، نوری مالکی در واکنش به حمله پهپادی روز گذشته به دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد هرگونه حملهای که امنیت اقلیم، ثبات و نهادهای عراق را هدف قرار دهد، غیرقابل قبول است.
مالکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تأکید میکنیم چنین اقداماتی محکوم و مردود هستند، صرفنظر از اینکه چه طرفی در پشت آن قرار داشته باشد.»
رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین خواستار بررسی رسمی جزئیات این حادثه و شناسایی مسئولان آن شد و تأکید کرد عاملان این حمله باید مطابق قانون مورد بازخواست قرار گیرند.
وی افزود این اقدامات باید به گونهای مورد رسیدگی قرار گیرد که امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق حفظ شود.
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