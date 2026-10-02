میدان سوارکاری کرمانشاه با مشارکت بخش خصوصی تکمیل میشود
به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در بازدید از دهکده المپیک کرمانشاه، با بیان اینکه بخشی از عملیات اجرایی میدان سوارکاری، از جمله خاکبرداری و آمادهسازی زیرساخت اولیه، انجام شده است، اظهار کرد: تکمیل این طرح با همکاری دستگاههای مرتبط، هیئت سوارکاری و مشارکت بخش خصوصی دنبال میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه پرورش و نگهداری اسب افزود: اسب کرد از سرمایهها و برندهای شاخص این منطقه است و کرمانشاه با برخورداری از بیش از ۱۲ هزار رأس اسب، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای سوارکاری دارد و راهاندازی این میدان میتواند زمینه توجه بیشتر به اسب اصیل کرد و رونق فعالیتهای ورزشی و اقتصادی مرتبط با آن را فراهم کند.
حبیبی استقبال مردم و علاقهمندان از این رشته ورزشی را از دیگر دلایل ضرورت اجرای طرح دانست و گفت: در برنامهای که هفته گذشته با تدارک هیئت سوارکاری در ماهیدشت برگزار شد، علاقه مردم و شور و نشاط سوارکاران را از نزدیک مشاهده کردم و مطالبه علاقهمندان این است که میدان سوارکاری هرچه سریعتر راهاندازی شود.
وی با بیان اینکه این مجموعه میتواند به مرکزی برای ارائه خدمات به استانهای غرب کشور تبدیل شود، افزود: فراهمشدن زیرساختهای مناسب، امکان برگزاری برنامهها و مسابقات سوارکاری مجموعههایی را که اکنون بهصورت پراکنده در حوزه نگهداری اسب فعالیت میکنند، و فعالیتهایی مانند اسبدرمانی نیز میتواند در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.
وی موقعیت دهکده المپیک را برای اجرای این طرح مناسب ارزیابی کرد و گفت: دسترسی مردم به محل پیشبینیشده آسانتر است و امکان توسعه مجموعه نیز وجود دارد و در طراحی و اجرای میدان، شاخصهای استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان: با توجه به اینکه قرار است بخش خصوصی در اجرای طرح مشارکت کند، ابتدا باید توافقهای لازم با سرمایهگذار و متقاضیان بخش خصوصی انجام شود و با این حال، بخش عمدهای از زیرساخت اولیه، شامل عملیات خاکی و آمادهسازی بستر میدان، انجام شده و پیمانکار نیز در حال اجرای کار است.
حبیبی افزود: برای افزایش سرعت اجرای طرح تلاش میکنیم و هدف این است که میدان سوارکاری در سریعترین زمان ممکن تکمیل شود و در اختیار مردم و علاقهمندان قرار گیرد.
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