به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶:۳۷ صبح امروز در محور پیرانشهر به نقده، در ورودی شهر نقده و نرسیده به آرامستان به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای سرنشینان و مصدومان، بلافاصله هفت دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد و تیم‌های درمانی پس از حضور در صحنه، عملیات تریاژ و ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را آغاز کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در این حادثه ۲۳ نفر حادثه‌دیده بودند که یک نفر به علت شدت جراحات در محل حادثه جان خود را از دست داد.

رضازاده اضافه کرد: ۲۲ مصدوم این حادثه نیز پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.