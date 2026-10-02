کردپرس
پروازهای مسیر ارومیه - عسلویه و بالعکس در فرودگاه ارومیه برقرار می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۲۱:۰۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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پروازهای مسیر ارومیه - عسلویه و بالعکس در فرودگاه ارومیه برقرار می‌شود

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی از برقراری پروازهای مسیر ارومیه - عسلویه و بالعکس از ۱۸ مهرماه از فرودگاه شهید باکری ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی در این باره گفت: بر اساس برنامه پروازی شرکت هواپیمایی، این پروازها هر هفته در روزهای شنبه ساعت ۹:۳۰ از عسلویه انجام و ساعت ۱۱:۳۰ وارد فرودگاه شهید باکری ارومیه می‌شود و در مسیر برگشت نیز ساعت ۱۲:۳۰ ارومیه را به مقصد عسلویه ترک خواهد کرد.

وی ادامه داد: این پرواز در مسیر رفت، ابتدا ساعت ۸ از شیراز به مقصد عسلویه انجام می‌شود و پس از توقف در عسلویه، ساعت ۹:۳۰ به مقصد ارومیه ادامه خواهد یافت.

طهماسبی افزود: همچنین در مسیر برگشت نیز پرواز ساعت ۱۲:۳۰ فرودگاه ارومیه را خواهد کرد و پس از ورود به عسلویه سپس در ساعت ۱۶ عسلویه را به مقصد شیراز ترک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خاطرنشان کرد: برقراری این پرواز، گامی مؤثر در توسعه شبکه پروازی استان و تسهیل رفت‌وآمد فعالان صنعتی، اقتصادی در مناطق جنوبی کشور به شمار می‌رود.

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