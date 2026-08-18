تولید ٤ هزار تن قارچ خوراکی در آذربایجان غربی/ارومیه در صدر

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری با اشاره به فعالیت ۵۹ واحد صنعتی و نیمهصنعتی در این حوزه که برای بیش از ۳۰۰ نفر اشتغالزایی کردهاند، افزود: عمده قارچ تولیدی استان از نوع دکمهای و صدفی است.
وی با بیان اینکه شهرستان ارومیه با تولید سالانه یک هزار و ۶۸۰ تن، قطب اصلی تولید قارچ استان محسوب میشود، اضافه کرد: بزرگترین واحد تولیدی قارچ منطقه با ظرفیت یکهزار و ۵۰ تن نیز در این شهرستان مستقر است.
اصغری اظهار کرد: امسال یک واحد مکانیزه تولید قارچ دکمهای با ظرفیت ۵۵۰ تن در ارومیه به بهرهبرداری رسید که نشانگر کشش بازار برای افزایش تولید است.
اصغری خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی، توسعه پرورش قارچ به عنوان محصولی در محیطهای کنترلشده، از اولویتهای راهبردی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی است.
وی با بیان اینکه تولید و پرورش این محصول اغلب در سالنهای سرپوشیده است، اظهار کرد: اغلب بذر مورد نیاز برای این اقدام تولیدی در واحدهای دانش بنیان تولید، آماده سازی و در اختیار پرورشدهندگان قرار داده میشود
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