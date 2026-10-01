فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، اعلام کرد پیش‌نویس طرح دولت برای کنترل و جمع‌آوری سلاح و انحصار آن در دست دولت طی روزهای آینده ارائه خواهد شد و این طرح شامل جدول زمانی مشخصی برای اجراست.

به گزارش کردپرس، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، اعلام کرد دولت این کشور پیش‌نویس طرحی برای کنترل و جمع‌آوری سلاح و انحصار آن در دست دولت آماده کرده است که طی روزهای آینده ارائه خواهد شد و برای اجرای آن نیز زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده است.

فؤاد حسین در جریان شرکت در یک نشست گفت‌وگو در واشنگتن با عنوان «عراق پس از ۳۰ سپتامبر، گفت نخست‌وزیر عراق اعلام کرده است که مهلت نهایی برای تکمیل این طرح باید تا ژوئن سال آینده باشد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این نشست آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه، چشم‌انداز روابط بغداد و واشنگتن، آینده همکاری‌های امنیتی، تلاش‌ها برای مقابله با داعش، موضع عراق در قبال درگیری‌های منطقه‌ای و تأثیر تحریم‌های ایران بر عراق و روابط اقتصادی دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست درباره تلاش‌های دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و نحوه تعامل با پرونده گروه‌های مسلح، تحولات امنیتی سوریه و پیامدهای آن بر امنیت ملی عراق گفت‌وگو شد.