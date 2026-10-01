تام باراک: عراق اکنون فرصت دارد همه نیروهای مسلح را زیر فرمان یک دولت قرار دهد

تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، خروج نیروهای آمریکایی از عراق را فرصتی برای دولت و مردم این کشور دانست تا همه نیروهای مسلح عراق را تحت فرماندهی یک دولت قرار دهند.

به گزارش کردپرس، تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، با اشاره به پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق اعلام کرد که این روند نه به‌عنوان عقب‌نشینی، بلکه از طریق هماهنگ‌سازی میان بغداد، اربیل، متحدان داخلی و منطقه‌ای آمریکا و منافع واشنگتن انجام شده است.

باراک در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که ۲۳ سال پس از استقرار نخستین نیروهای آمریکایی در عراق، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روند بازگشت نیروهای این کشور به وطن را تکمیل کرده است.

وی افزود که این روند در قالب یک تصویر راهبردی واحد و در حساس‌ترین زمان ممکن انجام شده و تلاش‌های آمریکایی‌ها و عراقی‌هایی که در طول این سال‌ها خدمت کرده و جان خود را از دست داده‌اند، زمینه‌ساز این تحول شده است.

فرستاده ویژه آمریکا تأکید کرد که عراق اکنون روی پای خود ایستاده و با این اتحاد، دری که برای مدتی طولانی بسته بود، گشوده شده است.

باراک این وضعیت را فرصتی برای «رئیس‌ دولت زیدی» و مردم عراق دانست تا همه نیروهای مسلح این کشور را تحت فرماندهی یک دولت قرار دهند و آمریکا نیز در این چارچوب به‌عنوان یک دوست، نه یک نیروی نظامی مستقر، در کنار عراق باشد.